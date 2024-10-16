朋億小金雞銳澤11月轉上櫃　搶攻日本、新加坡據點布局

▲銳澤總經理周谷樺。（圖／銳澤提供）

記者高兆麟／綜合報導

朋億*旗下小金雞、半導體氣體供應廠銳澤(7703)明日即將舉行上櫃前業績發表會，並預計11月由興櫃轉上櫃掛牌。銳澤2024年上半年整體營收達8.49億元，稅後淨利達1.03億元，每股盈餘達3.27元，其中，今年上半年旗下氣體供應主系統、二次配工程營收占比分別達38％、45％。

銳澤目前全台共9個據點能提供客戶在地化即時服務等高度靈活性，有效滿足客戶需求且隨著AI人工智慧浪潮來襲、晶片需求旺，加上全球半導體區域化長期發展，銳澤持續推動日本、新加坡據點布局，有助於持續擴大旗下氣體供應主系統與Turnkey統包接案，挹注未來營運向上成長態勢可期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

銳澤近年除了持續投入研發優化製程生產良率、導入數位化管理提高施工效率及員工培訓效率等，更積極拓展多元產業客戶，包括半導體、電芯、石化、面板及設備材料等領域。

銳澤進一步表示，即將推出新型「半導體粉塵氣固分離裝置」，利用主動式氣旋分離粉塵避免堆積在管壁中，解決半導體產業之粉塵堵塞問題，同時避免Sub-Fab端管道粉塵堵塞造成設備無預警當機，能將PM2.5粉塵的去除率提高至95％以上，平均效率提升58％，有效解決在奈米製程下面臨的尾氣汙染問題，皆為奠定銳澤於高科技廠房氣體供應系統領域完備綠色永續競爭力。

根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，2024年台灣半導體產業產值將達新台幣4.76兆元，成長21.3%，受惠先進晶片將持續引領台灣半導體產值成長，預估2025年台灣半導體整體產值將達新台幣5.52兆元，成長15.9%。此外，日本半導體市場隨著台灣晶圓代工大廠進駐，以及日本政府積極扶持當地產業，助力推動半導體產業市場擴展，皆有助於創造銳澤整體業務良好發展條件。

展望未來，銳澤仍秉持「專業、精實、合作、永續」的經營理念，致力於為客戶提供高效的氣體供應系統解決方案，透過豐富的專利、高度研發技術等實力，並持續研發更環保和高效的產品，同時整合氣體製程上下游資源開拓全球布局，建立國際化人才發展等三箭齊發策略，以及積極開拓日本、新加坡區域接單契機，以期在整體策略效益發酵下，創造未來營運更上一層。