熙特爾興櫃首日股價上演蜜月行情飆上156元　漲幅達102％

▲熙特爾董事長林聖澤。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

國內儲能大廠熙特爾新能源今日以參考價每股 77 元登錄興櫃，更在興櫃首日上演蜜月行情，盤中最高衝至 156 元，漲幅達102%。

熙特爾董事長林聖澤對此表示，若進度順利的話，也規劃年底送件申請創新板掛牌上市。

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熙特爾新能源成立於 2017 年，為台灣專業新能源公司 ，專精於電池模組和BMS 研發設計／智慧 EMS 系統／維運管理，為擁有全自主設計開發能力的儲能系統集成公司，服務項目包含電力開發及工程、現地認證、電池安規檢驗、電池製造研發、表前表後儲能應用等，透過自研「SEETEL 雲平台」，能有效提升能源管理效能與精準度，並深化為數位能源聚合商。熙特爾目標成為儲能的領航者，專注開發全方位儲能應用技術服務。

熙特爾113年上半年合併營業收入為1.17億元，相較去年同期成長66.5％，展現出強勁的營運動能，展望未來業績將呈現高倍速成長。

展望未來，熙特爾目前有兩座大型E-dReg儲能案場，預估將於2025年完工，營收隨完工進度於2024～2025年陸續認列，將挹注熙特爾營運動能。此外，在案場完工後，熙特爾將承接案場維運，承接期間長達10～15 年，將可提供未來長期營運穩定營收來源，降低營運波動，預估至2025、2026年累積維運量體將可分別達225MW／625MWh，以及525MW／1525MWh，2024～2026年管理運維量體CAGR將達294％，成長幅度高。