半導體行情確定回溫？　我花200萬買這兩檔受惠股！

▲日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

文／玩股講客人

大家都知道，台積電行情很好，這你看新聞就很清楚了，因為所有人都有台積電，連你隔壁的阿公阿嬤都也有，加上國家退休金也買一堆台積電，外資法人持續加碼又跟單，這種情況下，雖然長線還是不錯，但我就不會想往人多的地方走，而且集體影響力太大，當大戶開始亂殺，股價也是會有腰斬的風險，只不過現實考量，投資還是要順勢而為，所以不投資台積電的人，應該投資什麼？這時候就可以從概念股去尋找。

以我習慣，一開始就會先找關聯性最高的公司，買進前認真做功課，但買完之後就不管了，只要獲利穩定就沒問題，好比我在今年年初文章寫的日月光投控「半導體復甦加上台股創新高！日月光帶領低本益比封測股崛起中？」大家常說不會漲，買了就是日月光頭痛，日日夜夜都頭痛，但實際上，公司不賺錢才是讓我最頭痛的事情，當時半導體還很慘，AI前景不明，台積電也還沒這麼強，結果我就提到日月光本益比超低，當時股價低於140元，結果現在呢？這就不是我在馬後炮，不過一開始投資我就說了，不用看股價，這樣就不會期待上漲，遇到下跌也沒關係，更不會有短線被主力玩的擔憂，反正都是長線。

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但大家不喜歡長線的主因，就是「投機」心態作祟，這有點像是搞短線就是愛玩，又不想負責任的花花公子，一直想吃豆腐，最後就是被更大的主力給吃掉，而且投資心態也不正確，既然要短線或波段，想賺錢就等於有人要幫忙抬轎，否則股價也漲不上去，但你會這樣想，主力難道不會這樣想？大家都傻子吧？想當然也不可能吃素，不是你死就是他活，那麼既然我也不喜歡與人為爭，或者成為主力的刀下魂，這時候就必須更認真研究了，做更多功課，但不是對抗主力，而是為了放更長線的打算。

所以這一波半導體行情大起，我當然想參與，但又不想買台積電怎麼辦？很簡單，就買有把握的同產業公司，看到這邊，大家可能會覺得日月光都上漲這麼多了，而且平常也不容易上漲，搞不好會開始下殺，但這又何妨，既然降息已經啟動，半導體復甦行情又已經這麼明確，從產業中來尋找配置就行了。

接下來我會設定三個選股關卡，首先要考量的點是，如何避免第一波受到股市的賣壓攻擊，直接設定現在就是崩盤或產業蕭條，公司不能死掉，而且長線投資，不用太在意股價漲跌福，專注在公司獲利就行了。

接著是股票質押，當投資是長線設定為主，這時候就能思考利用股票當作抵押品，再借錢出來加碼，但是這樣就不能亂搞，要盡量尋找營運資歷夠老的公司，不然一下子變壁紙就慘了。

最後是風險配置，就不要單押一檔股票，但這前提是，資金規模也要夠大。如果資金不夠大的人，那就專注一家即可，本金也不多的人，就不用被害妄想症，因為要虧損也虧不多，但上漲的時候至少集中投資，這樣才能賺到錢，本金已經夠小，就不要再亂分散投資績效了。

在綜合考量之後，我決定不看半導體上游，因為越上面的供應鏈，被產業景氣影響的力量會更大，而台積電位於半導體代工的位置，我就往下游去看，通常投資人或電視台最喜歡的都在上游，所以我就故意找收視率最差的，這樣被殺的機率也會比較低，也就是封測端及通路端，但即便限縮範圍，這類型的股票族群還是非常多，於是乾脆一點，兩個產業鏈直接都找龍頭不就好了嗎？

最後確定的搭配是全球封測龍頭日月光投控，另外則是全球前兩大的IC通路商大聯大投控，兩家都是控股，以上面三關來看，其實也符合設定，請聽我娓娓道來。

首先是第一關，因為這兩家公司都是下游，完全是看產業循環在做生意，如果半導體不行了，日月光最慘也就沒晶片能封測而已，因為客戶無需求，再來是大聯大，這個也是一樣，當市場都沒有需求或者產業蕭條時，大聯大主要是代理商的角色，所以他們也不用持續研發，反正就是把庫存堆在倉庫裡面，等之後客戶又開始拉貨再賣出即可。

再來是第二關，因為日月光跟大聯大都是非常老牌的公司，所以用來長線投資的風險自然更低，通常每一家券商或證金公司會提供這些股票低利率的優惠方案，借錢來加碼投資，無論是放款部門或者投資人也都比較安心。另外是台灣人最愛買股票當作賭博，進場就要拼漲停板，這就是韭菜常常被割的原因，而這兩家老公司股本又大又老，題材也很少，自然就沒人會去炒作他們，韭菜只會說一句：「這不會漲吧？」就默默離開，加上持有這種無聊股票的投資人都是長線大咖為主，根本也很少賣股，甚至持續加碼加不停，主力當然比較不可能跑來這種冷門股割韭菜，才不會韭菜割不到，自己又幫大戶抬轎而虧損。

最後一關是風險配置，這兩家雖然都是很無聊的冷門股，但股性還是略有差異性，因為日月光投控是台股前十大權值股，所以股價常常跟著大盤向上發展，要下殺也是沒在客氣，幾乎是台積電怎麼跑，日月光也會跟著動，所以股價風險比較高，反過來說，大聯大股性比較溫吞，遇到半導體空頭，下跌幅度比較小，而且股息殖利率也比較高一點。

在思考完產業配置及風險，並確定投資策略之後，2024年10月14日買進執行，總預算是200萬，等於資金各買100萬。

大聯大（3702）：全球半導體元器件通路商+持續併購或轉投資相關同業

2024年九月單月營收首度突破千億大關，累積前九月營收創同期新高，接下來進入第四季旺季，加上全球半導體需求復甦，搞不好有機會達到營收「連千億」，全年獲利有機會持續創高。最終買進13張，總成本為1,005,258元，以2024年股利政策來看，每張配發現金3,500元，假設明年持平，按照張數換算可以領到45,500元（先忽略二代健保及手續費，便於計算），以實際投入成本換算殖利率是4.5%。

日月光投控（3711）：全球封測龍頭+台積電指定夥伴

2024年九月單月營收是556億元，歷史第十高，顯示復甦力道慢慢出現，累積前九月營收創同期次高，營運狀況一樣很不錯。最終買進7張，總成本為1,096,436元，以2024年股利政策來看，每張配發現金5,200元，不過這是因為前一年獲利腰斬，否則前一年配發8,793元更高一些，但這就是我說的，投資有風險，假設今年獲利跟去年一樣，那麼抓配息也一樣，總共可以領到36,400元（先忽略二代健保及手續費，便於計算），以實際投入成本換算殖利率是3.3%。

合併起來看的話，假定2025年股息是81,900元，總投入成本為2,101,694元，所以假定殖利率就是3.9%，算是還不錯，至於價差我就先不看，等這陣子持股穩定之後，會再視情況評估投入不同產業的持股，藉此分散風險，也能投資到不同的商機，例如前陣子我提到買進三張材料-KY「本益比小於十倍的三種股票？我選擇買進這檔等待市場發掘！」，其實也是一樣模式，利用手上不同股票的市值質押資金，控制好可承受的維持率，再轉投資材料-KY。

最後，這兩檔會不會上漲或下跌，我也不知道，連股神也不知道，但就是提供大家參考，你可以當成是我對於一個產業的大型投資實驗，我就用200萬來示範，什麼叫做長線持有產業績優股。再回到兩家公司的成立時間，日月光投控在1984年創立，大聯大成立於2005年，這也不是三年、五年內的新創公司，再加上他們業績都是來自半導體的剛性需求，只要世界上還有人在使用電子產品，那麼這兩家「無聊公司」理論上會持續存活下去，而且不用擔心被淘汰，因為兩家老公司的主力客戶來自全球半導體龍頭，也不是只靠台積電吃穿而已。

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