高綠覆吸退休族　南投中興新村生活圈透天價持穩

▲中興新村生活圈一直有「花園城市」的美稱，吸引不少退休族青睞。（圖／讀者提供）

記者陳筱惠／台中報導

中興新村生活圈位於南投縣南投市，整體位於南投市北側、相鄰草屯鎮，成排樹蔭也讓中興新村有「花園城市」美譽，一直以來也是南投縣最名貴地段，舒適的生活環境吸引全台退休銀髮族青睞。

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中興新村過去為公務人員的眷村，主要道路為中正路，區域多為觀光景點及小攤販，也鄰近南投另一房市熱區草屯商圈，永慶不動產中興新村加盟店店長羅中志說：「中興新村因建蔽率與容積率有所限制，全區採取低密度、高綠覆發展，住宅多以透天別墅為主，目前地坪40坪、建坪80坪左右的電梯透天，最高價格落在4千萬元上下。」

買盤部分，中興新村擁有舒適的生活環境與氛圍，吸納不少退休銀髮族青睞，羅中志分享：「曾有台商回流的企業主，一次支出上億元買別墅，將一家老小都安置在此，也有花蓮、台北退休的高端銀髮族，三五好友一起當鄰居的案例。」

▲中興新村擁有舒適的生活環境與氛圍，吸納不少退休銀髮族青睞。（圖／資料照）

另一側的草屯鎮，羅中志表示，因都市計畫的不同，該區域可蓋樓高較高的大樓、華廈案，這幾年臺中的大型建商接連插旗，包含富宇、昌佑、允將建設等，這邊的發展行為就與中興新村不同，主攻首購族、換屋族，最新案單價以上看35萬元，目前區域行情3房加車位，單價大約落在28~32萬元，總價1200~1500萬元。

▲不同於中興新村的地密度，草屯鎮出現大樓案，示意圖。（圖／資料照）

雖然中興新村與草屯鎮的產品不同，但綜觀目前兩地生活圈也慢慢擴大，包含全聯福利中心的進駐，國立中興大學南投校區計畫，將引進6個學院、3個研發中心進駐，另外中興新村離中興交流道、南投交流道驅車可達，離台中市大型醫療院所也都是30分鐘左右。

▲永慶不動產中興新村加盟店店長羅中志認為未來高端銀髮族商機逐步兌現。（圖／業者提供）

目前台灣已經即將步入高齡化社會，羅中志認為：「未來高端銀髮族商機逐步兌現，以南投的生活氛圍與居住環境，除了是中台灣退休族的首選，也有望再擴大吸納全台各地的銀光閃閃族。」

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