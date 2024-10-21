SAF比一般航空燃油貴5倍！　長榮航總座盼政府祭出政策支持

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航空（2618）與空中巴士（AIRBUS）簽約引進18架A350-1000及15架A321neo客機，雙方對未來永續飛航也進一步合作，長榮航總經理孫嘉明也提到，新交的飛機都會添加永續航空燃油（SAF），不過價格比一般航空燃油貴出3到5倍，因此盼政府能支持SAF發展，才能確保國籍航空公司在市場的競爭力。

孫嘉明表示，A350-1000是現在最節能環保舒適的機型，目前雖然有供應鏈的問題，但空巴都很協助，以目前空巴給的時間，預計2027年Q1會交機，將放在長程航線、尤其是北美線上執飛；A321neo則預計2029年交機，會放在區域航線上。

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孫嘉明指出，長榮航去年8月使用混合比例40％永續航空燃油，執行羽田飛往松山的首次客運航班任務，奠定添加永續航空燃油的領先地位；與化石燃料相比，永續航空燃油在生命週期中的碳排放量平均可減少80％，目前所有空巴飛機均可使用50％永續航空燃油，未來目標是2030年所有空巴飛機都能以100％永續航空燃油運行。

孫嘉明也喊話政府，希望能祭出政策支持永續航空燃油（SAF），因為SAF較一般的航空燃油售價貴3-5倍，「若是機票貴3-5倍，你會買嗎？」希望政府要有政策、有激勵措施，量要生產到一定規模價格才會降下來，現在量都還沒有出來，台灣3家國籍航空都沒有，目前也只有中油跟台塑能做這件事，政府、經濟部應該要出來主導。

孫嘉明舉例，有些國家都有訂政策，像是新加坡政府已允許航空公司可隨機票徵收附加費，因此呼籲政府要有政策支持SAF，協助業者面對費用過高的問題。