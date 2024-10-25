快訊／台積電漲5元至1065　台股開盤上漲63點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（25日）以23255.07點開出，指數上漲62.55點，漲幅0.27％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1065元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲1元至212.5元；廣達（2382）上漲1.5元至306.5元；陽明（2609）上漲0.1元來到67.4元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.62元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌140.59點或0.33％，收在42374.36點；標準普爾500指數上漲12.44點或0.21％，收5809.86點；那斯達克指數上漲138.84點或0.76％，收在18415.49點；費城半導體指數上漲26.24點或0.51％，收5157.61點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42374.36 ▼140.59 ▼0.33% S&P500 5809.86 ▲12.44 ▲0.21% NASDAQ 18415.49 ▲138.84 ▲0.76% 費城半導體指數 5157.61 ▲26.24 ▲0.51%

資料來源：證交所