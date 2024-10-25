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快訊／台積電漲5元至1065　台股開盤上漲63點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（25日）以23255.07點開出，指數上漲62.55點，漲幅0.27％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1065元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲1元至212.5元；廣達（2382）上漲1.5元至306.5元；陽明（2609）上漲0.1元來到67.4元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.62元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌140.59點或0.33％，收在42374.36點；標準普爾500指數上漲12.44點或0.21％，收5809.86點；那斯達克指數上漲138.84點或0.76％，收在18415.49點；費城半導體指數上漲26.24點或0.51％，收5157.61點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數42374.36▼140.59▼0.33%
S&P5005809.86▲12.44▲0.21%
NASDAQ18415.49▲138.84▲0.76%
費城半導體指數5157.61▲26.24▲0.51%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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