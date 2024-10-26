萬海砸523億元　採購8艘甲醇雙燃料貨輪

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

記者廖婕妤／台北報導

萬海航運（2615）持續積極佈局，25日公告向三星重工及現代重工共計採購8艘16,000 TEU甲醇雙燃料貨輪，斥資約新台幣523億元，積極擴大營運發展。

萬海代子公司萬海航運（新加坡）公告，向韓國三星重工採購近16,000 TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪4艘，每艘平均金額為187,630,000 美元（約新台幣60.15億元）至204,000,000美元（約新台幣65.4億元）交易總金額為750,520,000 美元（約新台幣240.6億元）至 816,000,000美元（約新台幣261.62億元），以上價金包含船舶升級設備金額。

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另也向現代重工採購近16,000 TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪4艘，每艘平均金額為186,490,000美元（約新台幣59.78億元）至204,000,000美元（約新台幣65.4億元），交易總金額為745,960,000 美元（約新台幣239.16億元）至816,000,000美元（約新台幣261.6億元），以上價金包含船舶升級設備金額。

此次，因應業務需求，萬海董事會通過授權取得貨櫃一批，交易金額及交易相對人待確認後，將依規定另行公告詳細資訊。