蔡坤宗升任台船總經理　余茂華接任副總經理

▲台船新任總經理蔡坤宗。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)今(29)日上午召開臨時董事會並通過重大人事案，原副總經理蔡坤宗升任總經理，遺缺由余茂華執行長接任副總經理，即起生效。

台船公司於今年8月28日黃正弘董事長上任後，陸續派任所屬子公司與轉投資公司之高階營運管理團隊人事，積極地推動公司集團內部改革，更就未來可能面臨的各項艱鉅問題，制定相對應的處理策略與解決方針。黃董事長期許及要求，新高階營運團隊到位後，能運用全新概念調整公司集團財務體質，及率領基隆廠、高雄廠全體同仁團結打拚，以步上正常營運的軌道，朝健康永續的方向前進。

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蔡坤宗總經理自民國79年進入台船公司，從基層設計工程師做起，歷練設計、物料採購、業務等單位主管，目前擔任潛艦國造專案督導副總職務，今年並獲得「四等卿雲勳章」，工作經驗豐富、歷練完整。今日上任後，將全力在黃董事長政策指導下，協力推動台船公司內部各項降低成本與提升競爭力措施。

余茂華副總經理自民國82年進入台船公司，歷任船體廠、艤裝廠、企劃處、管理處及業務處等單位，目前擔任海昌專案PMO執行長，後續將接替原蔡坤宗總經理職務，負責督導後續「潛艦國造」之海昌專案執行。

台船公司近年來由於受船價不佳、新冠疫情蔓延，與烏俄戰爭等因素影響，導致原物料採購價格、人事費用與間接成本等相關支出增加。同時配合政府政策，承攬多型原型艦公務艦艇，故整體營運狀況不佳。

惟自今年下半年，船價已大幅上揚，加以台幣貶值，因此，台船公司營運有望逐漸走出谷底。此外，近年持續推動之轉型計畫與多角化經營正開花結果，業績訂單已達2030年，是值得期待的蛻變契機。

台船表示黃董事長、蔡總經理及余茂華副總等新經營團隊上任後，將聚焦以下重點：

1. 慎選訂單，確保現有中航、萬海與潛艦後續艦訂單。

2. 恢復生產秩序，強化船東對台船公司如期如質交船(艦)之信賴感。

3. 持續深化內部改造，降低成本以提升競爭力。

4. 加強後續人力訓練與傳承，讓更多莘莘學子、專業有志之士加入台船公司集團行列。

5. 持續推動環保、應用AI與自動化、繼續開發節能環保技術。

6. 多角化經營，壯大子公司與轉投資公司。

台船公司是全國最大、歷史最悠久的造船廠，如今公司集團新營運團隊已到位，公司表示將以最快速度展現全新面貌，以承擔肩負：守護國安、打造淨零永續，與發展台灣海洋力之三大使命！