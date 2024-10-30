永義房屋開放加盟3年　全台狂開250店迅速攻占房仲市場

▲永義房屋開放加盟僅三年，全台已突破250店，業績更是大幅成長，成為實至名歸的「最強創業平台」。（圖／永慶房產集團提供，下同）

房產中心／綜合報導

永慶房產集團旗下加盟品牌「永義房屋」全台店數突破250店！10月25日永義房屋中區經管會舉辦第三季榮團會，表揚傑出的加盟店和經紀人，也共同慶祝這歷史性的一刻。永義房屋不僅展店神速，績效表現也震驚同業，透過永慶加盟四品牌的聯賣平台，過去一年繳出44%的聯賣率、聯賣業績高達19億元、年增近160%，助攻總銷業績達1,340億，大幅成長270%，成為實至名歸的「最強創業平台」。

永義房屋成立3年來，透過「人機合體」的科技優勢，累積成交件數已逾1.2萬件，加上永慶加盟總部持續優化科技工具，打造結合個人與店務管理等多項功能的《i智慧Pro》系統，助加盟店東與同仁提高工作效率。另外，透過「聯賣平台」讓經紀人創造「一人委託、千店支援、萬人服務」的優勢，無論是售屋、找房都能獲得最即時支援，讓消費者有更多選擇，大幅提升交易效率。

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永慶房產集團加盟事業處劉炳耀董事長分析，永義房屋在疫情時推出，歷經平均地權條例、央行升息、選擇性信用管制等政策壓力，仍保持穩定的成長擴張，關鍵在於永慶集團30多年來的品牌基礎、堅持「先誠實再成交」的專業服務，而永義房屋承襲「誠實房仲」的優良形象，並與永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產共享10多萬筆物件案源，在市場上極具競爭優勢，進而持續擴大版圖。

近一年來永義房屋的業績持續攀升，不但總銷金額寫下新高，總業績也直逼43億元、年增逾130%，單店平均業績更提高到近2,700萬元，成長超過4成。更厲害的是，今年尚未結束，已經有4間店業績突破1億元，並誕生27位千萬業績經紀人，還有3位經紀人業績突破2,000萬元，充分展現永義房屋的強大競爭力！

目前中台灣（台中、彰化、南投、雲林）已有62家永義房屋加盟店，是展店最快速的地區。永義房屋中區經管會創會會長王薏勝表示，2023年中區經管會成立，我們透過多種行銷方式、投入公益活動，提高永義的能見度；同時，永義夥伴也提供優質的購售屋服務建立口碑，才能在市場上突出重圍。王薏勝也補充，永義房屋會堅持集團的誠實服務理念，提供消費者專業、安全的不動產交易服務，促進產業向上提升，並積極參與公益活動，讓大家看見永義，為社會帶來正向能量。

▲永義房屋劉炳耀董事長（圖中）與經管會幹部合影紀念歷史性一刻，也期望未來能再創高峰，提供消費者安全與專業的購售屋服務。

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