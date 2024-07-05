上半年成交3.8萬件、增135店　永慶房產集團全台破1800店穩居「房仲第一品牌」

▲永慶房產集團上半年再增135店，達成1800店里程碑，持續穩居「房仲第一品牌」。

圖、文／永慶房屋提供

2024上半年結束永慶房產集團收穫滿滿，旗下的直營品牌永慶房屋、加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，五大品牌上半年新增135店，全台店數合計突破1,800，穩居台灣店數最多的房仲集團，服務數萬家庭圓夢成家，也帶動總銷金額突破6,200億元，「房仲第一品牌」之稱實至名歸。

永慶房產集團創辦人孫慶餘董事長以「誠實」為本，40年來努力不懈、更推動房仲法規、揭露實價登錄等作為，持續為提供消費者公平安全的不動產交易平台而努力。而集團上半年高達3.8萬件的成交量，也代表理念廣受消費者認可，堅守誠實原則的2.7萬永慶人，也化身為「誠實」的代名詞。

除了不斷推出誠實服務，永慶房產集團擁有多達300人的IT資訊團隊，持續開發多項科技工具，帶給消費者更便利的不動產交易體驗。秉持著取之於社會、用之於社會的精神，永慶集團多年來也善盡企業社會責任，為提升不動產交易環境而努力，不但率先響應內政部預防詐騙政策，全台1,800店合推「地籍異動即時通」服務，守護民眾財產安全；而永慶房屋也攜手臺北市警局、里長，共同舉辦「防詐講座」，提高民眾防詐觀念、及如何識破詐騙集團招式。

▲只要透過永慶集團旗下任一家門店成交的物件，在不動產買賣客戶完成簽約流程後，可一併申請「地籍異動即時通」。

值得一提的是，永慶集團日前在「2024臺灣服務業大評鑑」囊括4項大獎，是房仲業最大贏家！永慶房屋連續12年獲得連鎖房仲業服務金牌，永慶不動產也獲得連鎖房仲業前三名肯定，創下連續9年獲獎紀錄，旗下永慶房屋經紀人葉爾浩、有巢氏房屋經紀人藍琮祺則獲服務尖兵獎項，創造難以超越的「永慶障礙」！

永慶房產集團以專業、透明的服務，贏得了廣大消費者的好評和指名服務。永慶加盟四品牌上半年創造出逾220億元業績，較去年同期激增6成多，創下歷史新高；聯賣業績則達88億元、較去年成長近1倍！更厲害的是，已有100多間加盟店業績突破4,000萬元，經紀人個人業績突破500萬元有超過520人，為「最強創業平台」和「最佳發展平台」寫下最好的證明。

▲永慶房屋日前再獲「2024臺灣服務業大評鑑」金獎肯定，達成12連霸，樹立難以超越的「永慶障礙」！

延伸閱讀

永慶房產集團奪2024服務業大評鑑4大獎項 成房仲業最大贏家

小心房產詐騙！永慶攜手里長、警方辦防詐公益講座

永慶房產集團全台近1800店 率先與政府攜手防止不動產詐騙！