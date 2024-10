光寶科Q3每股賺1.48元、季增9%　毛利率達22.4%

▲▼光寶科技總經理邱森彬(左)。(圖/記者高兆麟攝)

光寶科技(2301)今日公布2024年第三季營運成果,第三季營收368億元,季增10%。在高價值事業出貨持續提升、產品組合優化、數位化營運管理所帶來的綜效,第三季營業毛利、營業淨利達83億元、39億元,分別季增12%、20%;毛利率達22.4%、營業利益率為10.7%,分別季增0.2及0.8個百分點。

光寶科第三季稅後淨利為34億元,每股盈餘1.48元,季增9%。累計今年前三季營收達988億元,毛利率21.7%,營業利益率9.5%;每股盈餘3.88元。



光寶科技總經理邱森彬表示,光寶持續推進AI伺服器應用、能源管理進展,逐步實踐新賽道目標。在今年全球雲端盛會OCP(Open Compute Project)上,首次展示由NVIDIA 驅動之整合式 AI 雲端伺服器整合機櫃解決方案,串連電源、液冷、機構設計、電源管理軟體與系統五大核心關鍵能力。此外,我們持續推進次世代AI伺服器電源發展,33KW電源機櫃(Power Shelf)用於新一代AI伺服器電源第四季陸續出貨,預計明年第一季放量;散熱系統Liquid to Air(水對氣)於第四季樣機出貨,Liquid to Liquid(水對水)已完成系統測試,預計將於2025啟動出貨動能,這些光寶的創新技術將為次世代高效能運算與AI應用奠定強有力的基礎。



同時,在九月份的北美RE+能源展上,我們正式進入家用儲能市場,首度對外展示家用能源管理解決方案,以光寶底蘊深厚的電源實力為核心,搭配由AI演算法驅動的能源管理平台,協助用戶在用電與費用上做更好的管理與預測。在IoE能源物聯網(Internet of Energy)策略藍圖下,光寶正逐步邁向儲能、節能、控能及轉能的市場應用,建立長期新事業成長動能。

展望第四季,核心事業營運表現持續成長,主要動能來自雲端運算電源、光電半導體及IT應用高階電源、智慧輸入裝置等出貨增加。雲端運算受惠於高階電源管理系統出貨增加;光電半導體方面,受惠於可見光與不可見光應用於AI機器視覺、穿戴及安防市場需求提升,可望逐季增長;資訊電子部門主要成長動能為高階輸入裝置,及衛星電源產品出貨增速。