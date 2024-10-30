光寶科Q3每股賺1.48元、季增9%　毛利率達22.4%

▲▼光寶科技總經理邱森彬（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

光寶科技(2301)今日公布2024年第三季營運成果，第三季營收368億元，季增10%。在高價值事業出貨持續提升、產品組合優化、數位化營運管理所帶來的綜效，第三季營業毛利、營業淨利達83億元、39億元，分別季增12%、20%；毛利率達22.4%、營業利益率為10.7%，分別季增0.2及0.8個百分點。

光寶科第三季稅後淨利為34億元，每股盈餘1.48元，季增9%。累計今年前三季營收達988億元，毛利率21.7%，營業利益率9.5%；每股盈餘3.88元。



光寶科技總經理邱森彬表示，光寶持續推進AI伺服器應用、能源管理進展，逐步實踐新賽道目標。在今年全球雲端盛會OCP(Open Compute Project)上，首次展示由NVIDIA 驅動之整合式 AI 雲端伺服器整合機櫃解決方案，串連電源、液冷、機構設計、電源管理軟體與系統五大核心關鍵能力。此外，我們持續推進次世代AI伺服器電源發展，33KW電源機櫃(Power Shelf)用於新一代AI伺服器電源第四季陸續出貨，預計明年第一季放量；散熱系統Liquid to Air(水對氣)於第四季樣機出貨，Liquid to Liquid(水對水)已完成系統測試，預計將於2025啟動出貨動能，這些光寶的創新技術將為次世代高效能運算與AI應用奠定強有力的基礎。



同時，在九月份的北美RE+能源展上，我們正式進入家用儲能市場，首度對外展示家用能源管理解決方案，以光寶底蘊深厚的電源實力為核心，搭配由AI演算法驅動的能源管理平台，協助用戶在用電與費用上做更好的管理與預測。在IoE能源物聯網(Internet of Energy)策略藍圖下，光寶正逐步邁向儲能、節能、控能及轉能的市場應用，建立長期新事業成長動能。

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展望第四季，核心事業營運表現持續成長，主要動能來自雲端運算電源、光電半導體及IT應用高階電源、智慧輸入裝置等出貨增加。雲端運算受惠於高階電源管理系統出貨增加；光電半導體方面，受惠於可見光與不可見光應用於AI機器視覺、穿戴及安防市場需求提升，可望逐季增長；資訊電子部門主要成長動能為高階輸入裝置，及衛星電源產品出貨增速。