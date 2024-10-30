我國6.6萬個職缺找嘸人！　何佩珊：中階技術人力最缺工

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣面臨缺工挑戰，勞動部長何佩珊昨日強調「缺工不等於低薪」，會對症下藥來解決缺工問題，根據調查，我國缺工數達6.6萬個，其中以製造業最多、主要集中在中階技術職類，將強化職業訓練培訓量能，並配合國發會攬才專法，擴大進用中階技術人力，以回應產業人力需求。

何佩珊表示，勞動部今年第4次人力需求調查，蒐集今年7月底工業及服務業全時工作職位空缺6個月以上為6.6萬個，就行業別觀察，服務業部門約為3.6萬個、占53.8％，工業部門約3.1萬個、占46.2％；各大業以製造業2.1萬個、占31.9％較多，批發及零售業9,000個、占13.6％次之；此次調查以中階技術職類4萬個、占比近6成最多。

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何佩珊指出，缺工原因主要有2個，第一是工作年齡人口逐年減少，2023年工作年齡人口與2015年相比，減少了96萬人，國發會更預估至2070年我國工作年齡人口僅剩696萬人，與現況相比平均年減18萬人；第二原因則是待遇不符合期望，致使台灣面臨缺工困境。

何佩珊說，勞動部透過全國各地公立就業服務據點提供求職求才媒合服務，運用僱用獎助鼓勵雇主僱用弱勢勞工，及運用就業獎勵鼓勵勞工投入缺工產業，每年協助求職者就業約50萬人，求才雇主僱用約70萬人。

何佩珊強調，依本次調查結果，各職類缺工數主要需求為中階技術人力，是以勞動部持續引導媒合本國人力投入，亦將加強推動技能培訓、中階技術人力留才政策、跨部會合作及公私協力調整產業發展政策，紓緩產業缺工情形。