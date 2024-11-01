ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

貨櫃船運今漲價案美國線估漲不成　歐洲線漲幅有可能逾四成

▲陽明表示沒有收到任何修改長約要求。（圖／港務公司提供）

▲貨櫃船公司今日漲價計畫美國線難實現，歐洲線漲幅有可能逾四成。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司歐美線訂的今(1)日運價大幅調漲計畫，四家大型與超大型攬貨公司都表示美國線估計是漲不成了，歐洲線因為船公司減班幅度大，有可能大漲三到四成，不過有一家超大型攬貨公司認為美國西南岸航線因為艙位很緊，或許每大箱(40呎櫃)能漲1-2百美元，另有一家大型攬貨公司則表示不相信歐洲線每大箱能漲約1500美元，今天結束颱風假後見真章。

在10月中，多家貨櫃船公司提出美國線運價調升2000美元，歐洲線調升1500美元計畫，但是隨著時間逼近，目前攬貨公司收到的船公司通知是美東線與美國西北岸航線不漲，美國西南岸航線要漲約200美元，歐洲線船公司則都還堅持要漲1400-1600美元；本周台灣市場歐洲線每大箱運價約3100至3300美元，今日預計調升至4500-4900美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一家攬貨公司高階表示，船公司運價都是先漲上去再說，不論能維持幾日，至少可達到穩住運價效果，尤其是歐洲線已經開始洽談明年1月長約，船公司更要想辦法提升運價，某一海運聯盟接下來的兩周就減了4班船。

昨晚公布的德魯里綜合貨櫃運價指數(WCI)上漲4%，至每大箱3213美元，比2021年9月的疫情峰值 10,377美元低69%，但比2019年疫前的平均價格 1420美元高出126%。年初至今綜合指數平均為 4017美元，比10年平均水準2839美元高出 1178美元(因2020-22年特殊的疫情時期而膨脹)。

從上海到熱那亞的運費飆升了11%，即每大箱上漲352美元至3648美元，從上海到鹿特丹的運費上漲了8%，即每大箱上漲264美元，至3396美元。

從上海到洛杉磯和洛杉磯到上海的運費分別上漲了1%，至每大箱4839美元和718美元，而從鹿特丹到上海的費率下降了1%或5美元，至每大箱543美元。上海至紐約、紐約至鹿特丹和鹿特丹至紐約的運價保持穩定。

關鍵字： 漲價案美國線漲不成歐洲線漲逾四成

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力　燒出財政部大麻煩

大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力　燒出財政部大麻煩

一個6歲私生女繼承亡父約1千多萬房地產，卻因為爸爸合法妻子與3名婚生子女拋棄繼承，遭國稅局認定是財產唯一繼承人，經「擬制遺產課稅」的精神估算，女童要繳5735萬4847元遺產稅，超過繼承財產的5倍，遭憲法法庭認定違反「量能課稅」、「繼承權行使造成經濟價值減損」等原則宣告，並要求財政部2年內修法改善《遺產及贈與稅法》，稅務人員私下坦言，這個判令燒出「大麻煩」。

2024-11-01 00:02
夫妻剩餘財產請求權升級　死前2年贈與資產適用

夫妻剩餘財產請求權升級　死前2年贈與資產適用

除了6歲女童繳遺產稅的爭議案件，憲法法庭113年憲判字第11號判決文也揭露併案審理游姓婦人與李姓兒子聲請案，針對財政部將死亡前2年贈與財產全部視為遺產核課，裁定「違反憲法第7條保障平等權意旨」違憲，同樣要求財政部2年內修法檢討。

2024-11-01 00:11
三商餐飲前3季每股賺4.18元　11月底掛牌上市

三商餐飲前3季每股賺4.18元　11月底掛牌上市

三商餐飲（7705）公告Q3財報，Q3單季合併營收為16.59億元，年增10.5％，稅後淨利為6622萬元，年減43.8％，EPS為1.1元；今年前3季合併營收為47.82億元，年增10％，稅後淨利為2.52億元，年增6％，EPS為4.18元。

2024-11-01 06:30
紡織股后聚陽前3季每股賺12.76元　寫同期新高

紡織股后聚陽前3季每股賺12.76元　寫同期新高

聚陽（1477）公告Q3財報，單季稅後淨利為11.68億元，EPS為4.74元；今年前3季稅後淨利為31.46億元，EPS為12.76元，創同期新高。

2024-11-01 06:00
台積電千元失守！重挫34元至996　台股大跌近600點

台積電千元失守！重挫34元至996　台股大跌近600點

美股周四（10月31日）全面收黑，大型科技股領跌，受此影響，台股今（11月1日）以下跌381.50點、22438.93點開盤，跌勢擴大，指數重挫近600點，台積電（2330）重挫34元至996元。

2024-11-01 09:03
貨櫃船運今漲價案美國線估漲不成　歐洲線漲幅有可能逾四成

貨櫃船運今漲價案美國線估漲不成　歐洲線漲幅有可能逾四成

貨櫃船公司歐美線訂的今(1)日運價大幅調漲計畫，四家大型與超大型攬貨公司都表示美國線估計是漲不成了，歐洲線因為船公司減班幅度大，有可能大漲三到四成，不過有一家超大型攬貨公司認為美國西南岸航線因為艙位很緊，或許每大箱(40呎櫃)能漲1-2百美元，另有一家大型攬貨公司則表示不相信歐洲線每大箱能漲約1500美元，今天結束颱風假後見真章。

2024-11-01 08:18
凱基銀行香港分行獲營業執照　預計明年中開業

凱基銀行香港分行獲營業執照　預計明年中開業

凱基金控（2883）旗下子公司凱基銀行昨（31）日宣布香港分行獲香港金融管理局核准，順利取得營業執照，成為凱基銀行首間海外分行，預計將於明年中正式開業。凱基銀行香港分行的設立將會擴大銀行規模及業務觸角，結合金控資源提供客戶全方位的金融服務，母公司凱基金控也在香港分行的加入下，更加完整其在大中華區的金融布局。

2024-11-01 06:00
微軟、臉書領跌！美股收黑378點　輝達重挫4.72%

微軟、臉書領跌！美股收黑378點　輝達重挫4.72%

美股主要指數今天收黑，主因微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）母公司Meta Platforms的財報令人憂心人工智慧（AI）突破所需成本，2公司股價重挫，並領跌其他大型科技股。輝達（NVDA）跌4.72％、收132.76美元；台積電ADR跌2.03％、收190.54美元。

2024-11-01 05:36
中火二期新建4部燃氣機組　台電：早一天增氣、早一天減煤

中火二期新建4部燃氣機組　台電：早一天增氣、早一天減煤

環境部環境影響評估審查委員會昨（30）日通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，除了興建4部燃氣複循環機組外，未來既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部除役轉為緊急備用機組。台電強調，早一天增氣，早一天減煤，才能兼顧市民用電不匱乏及空氣品質改善的雙重目標。

2024-10-31 18:26
康芮威力太強！全台逾60萬戶曾停電　逾14萬戶待搶修

康芮威力太強！全台逾60萬戶曾停電　逾14萬戶待搶修

康芮颱風登陸後強度減弱，但不少地區仍傳出災情，截至今（31）日下午6時，全國曾停電戶數達60萬戶，目前尚有逾14萬戶尚未復電，台電指出，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。

2024-10-31 18:11

讀者迴響

熱門新聞

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力　燒出財政部大麻煩

夫妻剩餘財產請求權升級　死前2年贈與資產適用

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

華為買晶片　經長：台積電不會違反誠信

台積電千元失守！重挫34元至996　台股大跌近600點

群創宣布賣南京廠　估14億元入袋

三商餐飲前3季每股賺4.18元　11月底掛牌上市

7位麻吉為小酌開店　意外變破億連鎖餐飲

紡織股后聚陽前3季每股賺12.76元　寫同期新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366