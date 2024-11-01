貨櫃船運今漲價案美國線估漲不成　歐洲線漲幅有可能逾四成

▲貨櫃船公司今日漲價計畫美國線難實現，歐洲線漲幅有可能逾四成。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司歐美線訂的今(1)日運價大幅調漲計畫，四家大型與超大型攬貨公司都表示美國線估計是漲不成了，歐洲線因為船公司減班幅度大，有可能大漲三到四成，不過有一家超大型攬貨公司認為美國西南岸航線因為艙位很緊，或許每大箱(40呎櫃)能漲1-2百美元，另有一家大型攬貨公司則表示不相信歐洲線每大箱能漲約1500美元，今天結束颱風假後見真章。

在10月中，多家貨櫃船公司提出美國線運價調升2000美元，歐洲線調升1500美元計畫，但是隨著時間逼近，目前攬貨公司收到的船公司通知是美東線與美國西北岸航線不漲，美國西南岸航線要漲約200美元，歐洲線船公司則都還堅持要漲1400-1600美元；本周台灣市場歐洲線每大箱運價約3100至3300美元，今日預計調升至4500-4900美元。

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一家攬貨公司高階表示，船公司運價都是先漲上去再說，不論能維持幾日，至少可達到穩住運價效果，尤其是歐洲線已經開始洽談明年1月長約，船公司更要想辦法提升運價，某一海運聯盟接下來的兩周就減了4班船。

昨晚公布的德魯里綜合貨櫃運價指數(WCI)上漲4%，至每大箱3213美元，比2021年9月的疫情峰值 10,377美元低69%，但比2019年疫前的平均價格 1420美元高出126%。年初至今綜合指數平均為 4017美元，比10年平均水準2839美元高出 1178美元(因2020-22年特殊的疫情時期而膨脹)。

從上海到熱那亞的運費飆升了11%，即每大箱上漲352美元至3648美元，從上海到鹿特丹的運費上漲了8%，即每大箱上漲264美元，至3396美元。

從上海到洛杉磯和洛杉磯到上海的運費分別上漲了1%，至每大箱4839美元和718美元，而從鹿特丹到上海的費率下降了1%或5美元，至每大箱543美元。上海至紐約、紐約至鹿特丹和鹿特丹至紐約的運價保持穩定。