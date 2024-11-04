三重預售單價傳破百萬　在地推：重陽中古屋「格局最稀有、舒適」

▲重陽重劃區新案供給量少，以5~15年中古大樓為主。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

這幾年三重房市表現亮眼，看在房仲眼裡，4大重劃區中最值得自住客入手的是重陽重劃區。該區發展最早，新案供給量少，以5~15年中古大樓為主，大多是「大2房、大3房」規劃，居住品質舒適，也是當今新興重劃區較難得的格局。此外，該區坐擁捷運建設利多，並緊鄰未來三蘆最有看頭的銀河灣計畫，房市展望可期。

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這幾年三重區房市火熱，預售市場價量都有出色表現，近期甚至有新案傳出單價百萬身價。事實上，三重共有4大重劃區，分別為二重重劃區左岸、二重重劃區右岸、仁義重劃區、重陽重劃區，各有不同特色與優勢，而看在在地房仲的眼裡，現階段最值得自住客入手的是重陽重劃區。

永慶不動產三重集英金閎加盟店東廖健閎表示，有別於三重其他重劃區，重陽重劃區開發時間最早，目前素地、新建案非常稀缺，區內以5~15年的中古大樓為主，且這些社區當初都是規劃「大2房、大3房」等等更適合居住、更加舒適的格局，在三重新興重劃區中也頗為難得。

廖健閎觀察，近年由於房價飆漲，單價拉高，建商推案面積也逐漸縮小，每層動輒7、8戶，甚至10戶以上，各房型的實際空間與格局也越來越擁擠，很多換屋族、預算夠的消費者較難接受，而這在三重也凸顯出重陽重劃區中古屋的稀有性。

價格方面，廖健閎指出，重陽重劃區屋齡5~10年大樓成交單價70~75萬元，10~15年則為63~67萬元，買盤除了在地首購、換屋，還有不少北市客，該區一橋之隔就是士林，隨著北士科單價高達120~130萬元，不少科技新貴也開始外溢到重陽重劃區買房。

▲重陽重劃區屋齡5~10年大樓成交單價70~75萬元，10~15年則為63~67萬元。（圖／永慶不動產提供）

廖健閎提到，重陽重劃區擁重大建設利多，房價仍有上漲空間，像是捷運環狀線Y22、Y23站預計在7~8年後完工通車，此外該區也鄰近蘆洲銀河灣計畫，未來開發推案之後，也將顯著帶動重陽重劃區中古房價。

此外，由於重陽重劃區開發得早，生活機能也相對完善，區內就有家樂福商場，並緊鄰五華商圈，學區部分還有碧華國小、國中等等，是非常宜居的區域。

最後談到整體對三重房市的看法，廖健閎觀察：「雖然央行9月出重手打房，祭出第七波選擇性信用管制後，買方銳減，但提出3大解套方案後，市場信心大幅度回升，買方也逐漸出籠，且以三重4大重劃區來看，過去投資客比例不多，不會出現拋售賣壓的壓力，尤其是新案供給稀缺的重陽重劃區，目前該區屋主完全沒有降價趨勢，可售物件也不多。」

▲廖健閎看好三重重陽重劃區房市展望。（圖／永慶不動產提供）

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