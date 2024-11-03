家樂福卡爭奪戰　中信銀總座拋「緣份說」情撩統一

▲中信銀總經理楊銘祥。（圖／資料照）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

擁有180萬卡友的家樂福聯名卡與玉山銀的續約時間將在明年8月到期，中信銀總經理楊銘祥拋出「緣份說」，向家樂福新的大股東統一喊話，希望可以強強聯手打造新商機。

楊銘祥1日出席2024台北金融科技展活動，面對媒體詢問對家樂福量販店聯名卡是否有意爭取？楊銘祥以「要看緣份」回應，至於家樂福聯名卡如何與SOGO百貨、台北101百貨等聯名卡區隔，楊也以「客層不同」回應，他表示，中信銀身為零售金融龍頭，也希望跟每個領域的佼佼者合作，強強聯手發揮更多能量。

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按中信銀最新一次統計，至今年9月底，中信銀全台信用卡發行量高達928萬6107張，有效卡數更達594萬零711張，由於中信銀拿下SOGO聯名卡後發卡量將擴增百萬張，發卡量破千萬指日可待，雖然已是「卡王」，不過楊銘祥仍要求「好還要更好」，甚至在會場上原地推銷自家信用卡，拼勁十足。

楊銘祥指出，中信與統一的關係密切，「兄弟象隊封王，中信銀回饋客戶的禮物，也和7-11有關。」在獅象爭霸落幕以後，兩大集團的合作還是持續發展中。

中信銀則公告，為了慶祝中信兄弟封王，中信卡友單筆消費滿499元，有機會至「中國信託行動銀行APP」領取OPENPOINT 55點兌換序號換CITY CAFE大杯拿鐵1杯。

另外，依金管會統計，中信銀現有ATM裝機台數高達7529台，也是國內銀行ATM布點最多的業者，其中超過6000台在7-11當中，顯示中信銀與統一的緣份確實不淺。

家樂福聯名卡原本在今年中到期，但受到統一併購家樂福影響，玉山銀與家樂福法國大股東洽簽的發行期間延長到明年8月，金融圈預期除了中信銀以外，國泰世華銀也有機會爭取發卡，牽動信用卡市場版塊。