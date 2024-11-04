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響應地政司政策、落實社會責任　永慶房產集團防詐講座前進花蓮

▲▼永慶房產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產提供）

▲永慶加盟四品牌花蓮區經管會舉辦防詐騙公益講座，盼能加深民眾防詐意識，保護民眾財產安全。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團自6月起率先響應內政部地政司推動的「地籍異動即時通」服務，可協助民眾有效掌握名下不動產變動資訊，避免不法分子趁虛而入。同時也積極推動「預防詐騙公益講座」，建立正確防詐觀念，並避免掉入不動產詐騙陷阱。自講座啟動以來，已在雙北市、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄、宜蘭等各地，成功舉辦超過440場、吸引逾16,000名民眾參與。

日前防詐講座首度走進花蓮，10月8日在花蓮市國威里活動中心舉行，由永慶加盟四品牌花蓮區經管會主辦，並攜手國威里胡維鴻里長、國華里林軒羽里長及花蓮縣警察局刑事警察大隊，與民眾分享防範房產詐騙及投資詐騙等相關知識。

▲▼永慶房產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產提供）

▲呂孟翰代書以深入淺出方式向現場長者們解說不動產詐騙常見的手法，提醒大家提高警覺。

永慶加盟四品牌花蓮區經管會長劉協誠表示，反詐騙已成為全民運動，詐騙手法千奇百怪，民眾應提高警覺，並具備相關防詐知識保護自己。本次邀請呂孟翰代書來說明不動產詐騙的手段與陷阱，像是假買方、假租客、假屋主等，提醒民眾進行不動產交易時，應多加查證對方身份，選擇信譽良好的房地產業者，確保交易過程中有合法專業人士的協助，以避免因一時疏忽而落入騙局。

當日花蓮縣警察局刑事警察大隊廖成彬偵查佐，也針對多種形態的詐騙手法進行解析，包括投資詐騙、AI仿聲詐騙、BNPL陷阱、網拍詐騙等等，如遇到可疑狀況，可以多利用165反詐騙電話求證，並牢記防詐騙3步驟「冷靜、查證、報警」，以免受騙上當，確保自身財產安全。

▲▼永慶房產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產提供）

▲花蓮縣警察局刑事警察大隊廖成彬偵查佐也針對投資詐騙、網拍詐騙等手法進行解析，遇到可疑狀況時可多利用165反詐騙電話求證。

劉協誠說，活動當日花蓮鄉親的回應都相當熱烈，大部分長者也都對於當今常見的詐騙手法有相當程度的認知，盼透過這次防詐講座，能再加深民眾防範意識，未來也將持續推廣至花蓮其他鄉鎮，善盡企業社會責任，遠離詐騙。

關鍵字： 永慶房產永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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