萬海總座看春節前迎小旺季　陽明看明年供過於求

▲萬海航運總經理謝福隆。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中華民國輪船商業同業公會今（4）日舉行會員代表大會，萬海（2615）總經理謝福隆表示，目前運價維持合理價位，沒有旺到搶艙位，新船有增加，但是貨量平平，沒有感受到大家去搶貨，不過由於紅海危機等地緣政治沒有解決，和去年相比成本變高，因此現在運費一定比去年高。

謝福隆指出，Q4貨量和Q3差不多，Q4要看越南、泰國、印尼、馬來西亞等亞洲主要的生產型國家的需求能不能增加，近洋線11月起出現小旺季，配合過年前需求還不錯，待過年這波貨量走完後要看歐美終端需求狀況

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針對明年運價，謝福隆說，航線還是要繞行好望角，新船進來加上舊船淘汰，還是要看大環境變化，不過受到美國降息關係影響，明年看起來經濟會比今年好，整體大環境會比較好。

陽明（2609）業務長李明輝則表示，目前長約都還在看，年底前會談好，但目前價格都還看不太出來，不過現貨市場價格比去年同期高，因此基期會墊高。

李明輝指出，目前市場供需平穩，預計12月後、春節前會有一波小高峰，帶動Q4貨量增加；明年供需看起來不平衡，呈現供給大於需求的狀態，但未來太多不確定因素會把需求往下壓。