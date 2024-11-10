川普2.0美中貿易壁壘升級　越南迎來發展機遇

▲美中貿易磨擦恐加劇，越南添發展契機。（圖／越捷提供）

川普入主白宮美中貿易壁壘升級 越南迎來發展機遇

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統大選結果6日揭曉，川普再次當選美國總統，預計將對全球貿易格局產生深遠影響，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，川普再次當選後，預計將延續其強硬的貿易立場。這不僅可能維持現有對中國商品的高額關稅，甚至可能擴大至對所有進口商品徵收10%的關稅。在這種情況下，全球供應鏈重組將進一步加速，越南有望成為最大受益者之一。

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回顧川普上一任期間的美中貿易政策，採取了一系列強硬措施。2018年7月，美國開始對價值340億美元的中國商品徵收25%的關稅；隨後，關稅範圍不斷擴大，到2019年9月，已覆蓋超過3,600億美元的中國商品，稅率最高達25%。這場貿易戰不僅影響了中美兩國，也重塑了全球供應鏈格局。

越南憑藉其地理優勢、具競爭力的勞動力成本和穩定的政治環境，近年來已成為外國直接投資的熱門目的地。隨著美中貿易壁壘的加大，預計將有更多跨國公司考慮將生產基地轉移至越南，進一步推動當地經濟發展。這一趨勢已在越南股市上得到反映。

張晨瑋進一步分析，越南正處於經濟轉型的關鍵時期，政府積極推動經濟改革、改善營商環境，並參與多項自由貿易協定，為吸引外資和促進出口創造了有利條件。特別是在美中貿易摩擦加劇的背景下，越南的戰略地位更加凸顯。我們預計，未來幾年越南將持續受益於全球供應鏈重組，特別是在電子、紡織、鞋類等製造業領域。

展望越南後市，張晨瑋認為，越南市場潛力依然強勁。首先，越南擁有年輕且不斷增長的勞動力，這為經濟持續發展提供了動力；其次，越南政府正在大力投資基礎設施建設，這將進一步提升國家競爭力；再者，越南股市可望在2025 年，由「邊境市場」升級至「新興市場」，這將為越南資本市場開啟另一新篇章。

值得注意的是，越南正在迅速崛起成為新興市場中的佼佼者。張晨瑋強調，越南的經濟增長率在新興市場中名列前茅，越南總理范明正日前宣布明年GDP有機會上看7-7.5%。隨著外國直接投資的持續流入和本土企業的快速發展，越南正在成為亞洲新興市場中最具吸引力的投資目的地之一。

