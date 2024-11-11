台股開低收平！投資專家看台積電強勁「作夢行情將加速啟動」

▲台股開低收平，終場小跌24.25點，跌幅0.1%，指數收在23,529.64點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股11日開低收平，終場小跌24.25點，跌幅0.1%，指數收在23,529.64點。雖然受到美中政治因素影響台股壓抑，但台灣AI族群的基本面良好，晶圓龍頭大廠營運也表現強勁，作夢行情有望加速啟動，投資專家仍看好AI伺服器、AI PC及半導體封測等科技股。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，美股三大指數上周五（11月8日）創高，台積電（2330）10月營收也報捷，創下歷史單月新高，且不論月比、年比皆成長逾兩成，而位於美國亞利桑那州晶片廠下個月將舉行開幕典禮，然因為市場傳出台積電不得出貨先進製程晶片予中國廠商，導致台股多頭受壓抑。

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郭明玉認為，中長線來看，台積電有望因遵守美國法規而獲得更多美國市場機會，此決策不僅影響晶片業的發展，也可能對整個半導體產業產生連鎖反應，特別是隨著AI迅速發展，大型雲端業者的資本支出將持續攀升。

根據摩根士丹利最新預測，四大雲端服務業者（CSP）包括亞馬遜（Amazon）、Google、Meta和微軟（Microsoft），2025年資本支出合計可望達到3,000億美元；2026年將更進一步提升至3,365億美元，這一增長主要是生成式AI和大語言模型的需求激增，其中，亞馬遜和微軟將成為最大的投資者，對於相關AI供應鏈將帶來龐大挹注。

另外，郭明玉表示，11月11日是上市櫃公司營收公告截止日，統計至上周已有78%上市企業公布營收，其中，31家的10月營收創新高，這些企業多與AI、半導體相關；另外看10月營收月增與年增皆上漲的企業有238家，其中漲幅皆在雙位數以上、且與AI及半導體相關的個股不在少數，反映出AI族群獲利已開始反應在財報上，基本面有目共睹。

郭明玉認為，看好台積電營運表現強勁，擴大指數走揚空間，至明年第一季作夢行情有望加速啟動，建議可聚焦技術與產品具競爭力的產業與個股，產業上宜以AI伺服器、AI PC、散熱等電子零組件、半導體封測、儀器設備等為主。