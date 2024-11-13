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陳南光出書「再談致富的特權」　陳冲：央行業績攸關致命房價

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

央行前副總裁陳南光繼出版「致富的特權」後，近期又有新書「再談致富的特權」問世，前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向《ETtoday新聞雲》投書，直言「致富的特權，還是致命的房價？」

以下是陳冲投書全文：

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「致富的特權」、「再談致富的特權」，幾乎雷同的書名，幾乎雷同的作者群(而且是重量級的作者)，會在三年內連續出書，應該表示這是非常重要的議題。

「北市新屋坪價將全站上百萬」，這是本月初各大媒體怵目驚心的標題，對照內政部公布全台平均46%的房貸負擔率(台北市逾七成)，人民總支出中房屋貸款負擔沉重，苦民所苦，佛心的總統應該是要坐立不安。

所謂致富的特權，用白話文講，就是央行為什麼每年要賺這麼多錢繳庫；但這與房價高漲，民眾喘不過氣、難以承擔，又有何關係？不禁想起十七年前(2007/5/20)某文教基金會舉辦「公與義」座談會，以遺贈稅為中心，談社會資源的有效分配。我應邀與談發言時，除主題外，順便提到台灣自本世紀初，即採取雙率雙低策略，促進了出口，但也影響廠商升級，另一方面貨幣供給增加，資金成本又屬低廉，自然會推升房屋價格。

2007年的座談會，我是以金融機構董事長身分參與，雖有一些媒體願意報導，但未獲當局重視，也是正常。直到2009年加入內閣後，試圖在體制內發聲建議，總算等到2010/6/24，央行開始有本世紀第一次的選擇性信用管制，雖然稍遲而且輕柔，但也聊勝於無。至於2000年起國內有雙率雙低現象，推敲原因，依據前述「經濟學家們」近三年先後出版的專書，可能是為促進出口壓低匯率，而為沖銷貨幣須發行CD，又壓低利率以減輕成本，再以外匯存底賺取高利來墊高盈餘云云，當然央行對這種論述，一向不予承認。

不過如印證行政院主計單位自2000年起，發布的M2(貨幣供給)及GDP(經濟成長)的年增率，過去二十四年中，有十九年M2年增率大於GDP年增率，而其中更有二十二年，M2的年增額遠大於GDP年增額。簡單言之，相較經濟成長所需，長期有超量的貨幣供給，如果利率又低，囤地養地的成本，遠低於不動產的增值，在沒有及時採取選擇性信用管制下，房價難免蠢蠢欲動，難怪曾任央行副總裁的陳南光教授會在新書中感嘆:「長期低利率與氾濫的流動性，絕對是支撐高房價的主因之一」。

其實，央行的苦，金融界也了解，所以上述座談會後的第二年，2008/6/2我在報刊的專欄有一篇「Central Banker 真辛苦」，除提到雙率雙低外，特別談論央行有法定的政策目標，但盈餘並不在其中，結果卻為了完成繳庫的預算目標，可能就會影響到中央銀行法第二條的政策目標。說也奇怪，總統及立法院也常關心央行在總預算中的角色，迫使央行在兩種角色間──總預算的英雄以及法定目標──擺盪。記得2008那篇文章確實贏得一些內行人的掌聲，但總預算英雄的喝采聲恐怕更迷人吧！只是二十年下來，會不會苦了想購屋的年輕人？

本人無能也無意介入央行與經濟學家的意見交換（Tell the truth學問太大），然而央行的成績攸關致命的房價及全民福祉，就不是不能討論的禁忌，最近除有新書析述央行與房價的淵源外，學界業界也有不同的聲音，能將問題攤開來談，把視野擴展到近二三十年的資金環境演變，應該才是找尋答案的正確態度吧！
 

關鍵字： 央行房價特權陳南光陳冲

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