勞動部霸凌案 何佩珊喊話「調查絕對不會徇私」

勞動部勞動力發展署北分署1名同仁疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室結束生命，消息震驚各界，勞動部已啟動調查，並發出問卷，對此，勞動部長何佩珊今（14）日呼籲，各界給予足夠時間處理，強調事件不會雲淡風輕的放下，也不會在缺乏事實證據的情況下草率判斷，且事件的調查絕對不會徇私，後續也會依調查的結果，進行行政上的處置。

泓德能源前三季每股賺5.72元 創同期新高

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）第三季單季合併營收為38.45億元，比去年同期成長約294.17%，毛利率22.52%，歸屬母公司稅後淨利4.36億元，季增280.37%。前三季累計營收60.01億元，歸屬母公司稅後淨利累計5.98億元，相較去年成長91.22%，累計EPS 5.72元，創同期歷史新高。

台糖新董座由屏科大名譽教授吳明昌接任 主攻食安專業

台糖新董事長拍板定案，經濟部今（14）日公告，行政院已於11月13日核定，由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌專任台糖董事長。

融資公司成打炒房破口！挨轟「土匪」 金管會：有掌握

央行祭出第七波選擇性信用打炒房，惟融資公司卻成為打炒房的破口，立委郭國文指出，融資公司用約2％的低利率，向國銀貸款底下成立投資公司，用12~14％再融資給建商，進行融資套利，讓融資公司反而成為銀行法72-2的破口。這簡直是「土匪」，金管會主委彭金隆今天（14日）證實，金管會已有掌握，會要求銀行要落實貸後管理。

抽中賺2.3萬！三商餐飲今起申購 報酬率逾3成

三商餐飲（7705）將於11／26掛牌上市，今（14）日起辦理公開申購，每股承銷價暫定為70.88元，以13日興櫃收盤價94.4元計，抽中可賺2.35萬元，報酬率逾3成。

華紙Q3每股賺0.07元 積極發展綠色能源與開發纖維材料

華紙（1905）今（14）日舉辦法說會，華紙Q3今年合併營收為50.21億元，年增0.8％，稅後淨利為7232萬元，EPS為0.07元；累計今年前3季合併營收為157.1億元，年增1.3％，稅後虧損6520.6萬元，EPS為-0.06元。

永豐金前10月獲利突破200億元創歷年新高 總座：明年股利優於今年

永豐金（2890）於今（14）日召開法人說會，其自結前三季稅後淨利達185億元，年增率17.7%，續創同期新高，每股盈餘1.46元，前10月稅後淨利超過200億元，已經超過歷年全年獲利，總經理朱士廷在法說會前記者會表示，連續兩階段的三年策略執行有成，獲利及總資產大躍進，今年獲利將創新高，明年股利肯定比今年好。

TGI FRIDAYS代理商「開展餐飲」11／20登興櫃 明年開6新據點

TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲（7789）將於11／20登錄興櫃，每股參考價落在50元至60元之間，並正式啟動併購位於台北101的新美式料理品牌Salt＆Stone，明年也將加速品牌拓點，目前已確定會有6個新據點加入，將可有效挹注營收獲利。

鴻海前3季EPS達7.67元 Q3獲利創同期新高

鴻海今天下午公布前3季財報，毛利率年減、營益率和淨利率年增，稅後獲利新台幣1063.79億元，年增19.6%，每股基本純益7.67元，其中第3季毛利率下滑，稅後獲利493.25億元，季增41%，年增14%，創同期新高，每股賺3.55元。

ASML預期2030年營收有望達600億歐元 毛利率飆上60%

全球半導體微影技術大廠ASML於今日舉辦的 2024 投資人會議中，提出公司長期策略及全球市場和技術趨勢，預估 2030 年年營收約為 440 億至 600 億歐元之間，毛利率約為 56% 至 60%。