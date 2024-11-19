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驗船中心邀澳洲海事局主講　剖析MEPC 82溫室氣體減排會議重點

▲CR研討會由黃建樺總驗船師(右二)主持，本次特別邀請澳洲海事局PSC主管Bruce Whitby(左三)分享港口國檢查注意要項。（圖／CR提供）

▲CR研討會由黃建樺總驗船師(右二)主持，邀請澳洲海事局PSC主管Bruce Whitby(左三)分享港口國檢查注意要項。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR)今(19)日在集思北科大會議中心舉辦技術研討會，會議由CR總驗船師黃建樺博士主持。本次研討會主題豐富多元，最大亮點為來自澳洲海事局(AMSA)港口國管制 (PSC)檢查主管Bruce Whitby的專題演講，分享「Port State Control in Australia」的最新動向與實務經驗。

CR還精心安排了航運界熱門議題的討論，包括「本國籍船舶國際公約電子證書試行計畫之說明」、「MEPC 82：IMO溫室氣體減排措施的最新發展」以及「PSC實務檢驗與案例缺失探討」等主題進行分享。研討會現場超過百餘位航運界專業人士共襄盛舉，現場互動熱絡。

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研討會的首場主題，由Whitby進行專題簡報，深入解析澳洲PSC檢查的重點與近年來各項指標趨勢。Whitby不僅分享了實務中的核心檢查項目，還以實際案例進行討論，詳細說明了航運公司需特別注意的高風險檢查項目與常見缺失，為在場參與者提供實用的建議與策略。

澳洲為我國航商頻繁停靠的主要港口國之一，CR特別邀請負責實際執行船舶檢查的技術主管來台，進行面對面的經驗傳授與互動交流，為業界提供了寶貴的學習機會。通過本次分享，CR期望協助我國航商更深入掌握澳洲檢查的核心要求，強化應對能力，提升船舶的營運效率。

隨著本國籍船舶國際公約電子證書試行計畫於今年10月1日正式啟動，我國國輪將迎來更便捷且安全的證書管理方式。在研討會中，CR副處長陳廷榮說明該試行計畫執行細節，並強調CR電子證書的四大核心特性：唯一追蹤號碼 (UTN)、使用QR Code查核、合法數位簽章及驗證電子證書的有效性。這些功能不僅有效提升證書真偽的辨識能力，還顯著降低了偽造風險。CR特別強調，除了國輪外，巴拿馬旗船舶也可向CR提出申請簽發電子證書，歡迎航運業界先進多加利用。

IMO海洋環境保護委員會第82屆會議(MEPC 82) 頒布了溫室氣體減排中期措施的最新國際動態，迅速成為全球航運業關注的焦點議題。針對此，CR黃斯寬工程師以「MEPC 82：IMO溫室氣體減排措施最新發展」主題進行詳細剖析，本次MEPC 82會議所討論的溫室氣體減排中期措施可分為技術性和經濟性兩大部分，針對技術性措施部分，將導入溫室氣體燃料強度(Greenhouse Gas Fuel Intensity, GFI) 達成值，要求船舶在每年所使用燃料/能源的溫室氣體強度不得超過IMO規定值，並藉由逐步加嚴方式，減少國際航線船舶全生命週期溫室氣體排放，如超標不合規者，則需採取補救措施。

而經濟性措施部分，大多數會員國支持普遍徵收溫室氣體排放稅/費(universal GHG contribution)並配上回饋(feebate)機制，對溫室氣體排放建立定價機制，以促進船舶採用零/近零溫室氣體排放技術、燃料和/或能源。CR進一步說明，IMO計畫於明年召開額外會議，細化這些政策的具體草案，並預計在2024年上半年於MEPC 83會議上獲得批准，於同年10月正式採納通過。

為協助我國航運各界即時了解國際上最新的船舶溫室氣體減排趨勢，CR將於會議閉幕隔日立即發布會議結論快報，以精簡列點的方式為航商擷取重點，並歡迎產業界至官網(www.crclass.org/subscription/)進行訂閱或掃描CR 官方LINE帳號QR Code(ID:@crclass)成為好友，第一手掌握航運界大小事。

研討會的壓軸由CR陳德鋒組長針對「PSC實務檢驗與案例缺失探討」主題進行簡報，與研討會的開場主題相互呼應，進一步鞏固航商對港口國管制(PSC) 實務的理解。陳組長以CR豐富的檢查經驗為基礎，說明近期Tokyo MOU發布的應急電力系統測試安全公告與AMSA Marine Notice中對濾油設備的要求，特別針對需符合MEPC.107(49)號決議案進行提醒說明，並分享及探討真實案例上常發現的缺失，提醒我國航商可能疏忽的項目與改正建議，協助航商提早預防。

CR透過本次研討會分享相關訊息，協助航商全面掌握國際上的法規趨勢與產業熱門議題，並加強與業界交流互動，CR將會持續提供優質及高滿意度的技術服務與支援，為我國航運產業貢獻心力，本次研討會資料可至CR官網(www.crclass.org/seminar/)下載。

關鍵字： 驗船中心澳洲海事局MEPC82溫室氣體減排

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