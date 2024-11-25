洪申翰立委任內沒查謝宜容挨轟「吃案」　接勞長急喊冤

▲勞動部長洪申翰上任。（圖／記者周宸亘攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞發署北分署爆發霸凌案導致1名員工輕生，何佩珊為此閃辭下台，由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長，針對為何2月就聽聞北分署前分署長謝宜容管理不當等事，卻沒有積極介入，洪申翰強調，「吃案、壓案完全不是事實」，當時聽聞謝管理不當，但當時是立委，沒有行政管理權，是主動向勞動部反應跟提醒，但沒有改善「其中必有官僚主義阻擾」，會確保這類事不再發生。

洪申翰表示，過去4年擔任立委，第1年在衛環委員會，所以有很機會跟公務朋友接觸，也聽聞到謝宜容管理作為不適合，「我有聽聞，但不是有陳情人或受害者，是在公務接觸有聽過。」

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洪申翰指出，當時是立委，沒有行政管理權，但還是應該向勞動部反應提醒，這件事應該要注意，所以我聽聞到的不是吳姓個案，我聽說的是謝宜容普遍不當管理作為，現在好像有人要講成我吃案或壓案，我要說這完全不是事實。

洪申翰強調，我聽聞到這樣的訊息，我當時是立委，手上沒有行政權，我就是主動向勞動部反應跟提醒，但這之後確實沒有真正改變謝宜容的管理作為，這其中必定有一些官僚主義在阻擾，這也是我上任後要確保的，就是讓類似申訴反映提醒都能被有效處理，不要再被官僚主義阻擾，「我現在是勞動部長，我手上有行政權，這是我要確保的事情，不要向當時反映了沒有得到有效的處理。」

此外，洪申翰也提到，明天是他第一個完整的上班天，第一個行程就是到北分署，去幫同仁打打氣。