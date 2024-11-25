廣達、中華開發都投資！　AI醫療新兵雲象科技26日登興櫃　

▲雲象科技經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

數位病理與AI醫療解決方案廠雲象科技（7803），將於26日以每股32元登錄興櫃，受惠創新技術與市場潛力，雲象科技日前甫完成最新一輪共計新台幣7.65億元募資，吸引廣達電腦、中華開發資本、臺企銀創投與國泰創投等頂尖企業投資。

雲象科技由葉肇元醫師所創立，畢業於臺灣大學醫學系，他在美國南加州大學攻讀病理學博士期間，發現對電腦編程及影像分析的熱情，自學程式設計與人工智慧，致力於AI驅動的病理數位轉型。葉肇元將生物科技（BIO）與資訊與通信技術（ICT）深度結合，創造出醫療數位化與AI應用的創新典範，更成功進軍國際市場，在臺灣、德國、日本等地獲市場認可，並已超車全球大廠，取得市場領先地位。

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雲象科技核心產品包括 「aetherSlide數位病理平台」、「aetherAI Hema骨髓抹片分析系統」和 「aetherAI Endo大腸瘜肉偵測系統」，可應用於檢測胃癌、肺癌、血癌、大腸癌…等多種癌症範疇。其中，數位病理平台整併多項人工智慧模組，提供全玻片影像管理、註解與AI推論功能，能支援淋巴結轉移檢測及乳癌免疫組織化學定量分析等應用，協助醫師更快速且精準地找出轉移區域，自動計算淋巴結轉移數量，並精確產出定量分析報告。

骨髓抹片分析系統透過AI技術實現骨髓細胞的自動分類與計數，大幅提升診斷效率。雲象科技與台大醫院共同合作的「骨髓抹片AI分類計數」已獲衛福部與歐盟CE核准，取得醫材許可證，是該領域全球首例同時獲兩地認證的AI醫材。此分析將一改骨髓抹片細胞人工計數作業，可完成自動分類計數，快速提供量化、可反覆驗證、客觀一致性的數據，協助醫師判讀，提升精準醫療，且可望因取證商轉應用落地，得到大規模導入機會，為血液疾病檢測帶來跨時代的突破。

而大腸瘜肉偵測系統則在內視鏡檢查過程中即時輔助偵測病灶，提高大腸癌早期篩檢的準確性與效率。這些創新產品不僅縮短診斷時間，也協助醫療團隊制定更加精確的治療計畫，為癌症診斷與治療帶來顛覆性變革。

雲象科技主要客戶涵蓋台灣與國際一流醫療機構，包括臺大醫院、長庚醫院、臺北榮民總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院等國內醫學中心，以及德國圖賓根大學醫院、法蘭克福大學醫院、日本國立癌症研究中心東病院等國際權威醫療機構。該公司產品在臨床與研究中深受信賴，助力這些醫院提升診斷效率與治療效果。

根據Persistence Market Research的報告指出，全球數位病理市場在 2024 年的規模為 81 億美元，預計到 2031 年將達到 195 億美元，2024 至 2031 年的複合年增長率為 13.5%。隨著癌症發病率的增加和對精準醫學需求的提升，數位病理解決方案將成為全球醫療體系的核心驅動力。尤其在北美市場，數位病理學已被美國FDA列為第二級醫療器材，預期未來需求將顯著提升。

葉肇元表示，雲象科技將持續深耕醫療影像AI技術與應用，拓展歐美與亞洲市場，並通過多國多中心臨床試驗，進一步提供醫學實證，鞏固技術優勢。同時，公司也計畫深化國際合作，尤其是在癌症診斷與治療領域，持續推出高精準度的AI診斷解決方案。目前雲象科技也正積極開發新一代技術，如利用獨家的Gigapixel超高解析度AI訓練方法，以及最尖端的Foundation model AI模型，提高AI訓練的效率，並降低對訓練資料的需求，以期提供更豐富多元的AI輔助診斷應用，加速AI落地於臨床，實現癌症早期篩檢以及精準診療。

