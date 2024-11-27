裕民超大型礦砂船將安裝旋筒風帆　領先業界估減碳逾一成

▲簽約典禮上左起裕民航運刁文川資深副理、吳巨聖副總經理、黎錫榮營運長、張宗良副總經理、王清霖經理。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)旗下其中一艘325,000載重噸超大型礦砂船(VLOC)計畫於明年進行塢修時，斥資5-600萬美元安裝4支由英國Anemoi Marine Technologies提供的旋筒風帆(5米直徑，35米高)，預計每年可為該型船舶減少超過1600噸的燃料消耗，同時減少約10%~12%的碳排放，進一步提升其船隊的運營效率與競爭力。

此次安裝的4支旋筒風帆，將利用先進的風力輔助推進技術，有效減少燃料消耗與碳排放。這些旋筒風帆旋筒風帆利用Magnus效應，透過旋轉的垂直圓柱捕捉風能，提供額外推力，從而實現顯著的節能效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安裝旋筒風帆的另一大優勢在於其可折疊倒置系統，能在港口可以從垂直方向折疊，減低對裝卸貨物的影響，維持船舶的正常運。Anemoi Marine Technologies是全球知名風力輔助推進技術的領頭羊，其可折疊旋筒風帆技術已應用在多艘超大型礦砂船，此次的合作將有助裕民推動永續航運。

裕民航運一貫秉持綠色航運的理念，早在該型船舶建造之初，就導入了智能化技術，確保船舶在運營過程中能夠即時監控和調整運行狀態，達到最佳節能效果。此次旋筒風帆的安裝，進一步鞏固了其在環保節能方面的領先地位；隨著首艘船舶能效升級，裕民將繼續加強其船隊的智能化與數位化管理，實現船舶性能的持續優化。裕民管理團隊將致力於利用最新技術，提升船隊的運營效率和環保性能，為全球航運業的永續減碳目標作出貢獻。

裕民航運重視氣候與環境相關議題，積極承擔與回應海運業對於環境衝擊與變遷的社會責任，以「佈局低碳航運」及「使用綠色能源」為氣候轉型核心策略，明確規劃2030年至2040年逐步提升裕民船舶使用生質燃油之比例、2040年至2050年以低(零)碳能源取代傳統重油，以邁向國際海事組織(IMO)規劃2050年淨零碳排目標。

此外，裕民以價值鏈觀點對供應商進行淨零減碳之策略性管理，攜手供應鏈落實環境永續管理，提升散裝航運供應體系的氣候韌性及認知。