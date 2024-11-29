快訊／台積電跌10元至995 台股開盤下跌97點

台股今（29日）以22202.28點開出，指數下跌96.62點，跌幅0.43％。

快訊／美國線運價創今年新低 12月中到1月中有望大漲1500美元

超大型攬貨公司負責人與外籍船公司高階指出，貨櫃船運美西線本周已經出現每大箱(40呎櫃)2300-2500美元運價，美東線運價在3800-4200美元之間，雙創今年新低，業界龍頭地中海航運已將12月1日漲價計畫延12月15日，不過15日因春節前小旺季開始，且估計會有一些高關稅實施前搶運的貨載，運價估會大漲1500美元，直到1月中過後才會回落。

兆豐金前10月獲利居公股金控龍頭 明年股利以現金為主

兆豐金（2886）今（28）日召開線上法說會，今年前10個月稅後淨利達311.12億元、EPS達2.1元，較去年同期成長7.9%，穩居公股金控獲利龍頭地位，總經理蕭玉美表示，有此亮麗成績，主要來自於兆豐集團子公司業務轉型成功，明年股利發放將以現金為主、股票為輔。

凱基金前三季EPS 1.7元 維持長期股利成長

凱基金昨（28）日舉辦第三季法人說明會，對外公布財務表現及整體營運報告，今年前三季稅後淨利達291億元，與去年同期相比成長約66%，每股稅後盈餘（EPS）1.7元，淨值較去年底增加約430億元，外界關心股利政策，財務長黃碧玲表示，希望維持長期股利穩定。

六日要開會惹議！ 洪申翰與召委溝通後改口「下周一再進行」

勞動部長洪申翰原先下周要到立院備詢，因此通知各司署本周六日要業務報告，引發外界爭議，對此，洪申翰晚間表示，與衛環委員會召委蘇清泉溝通後，可更充裕掌握勞動部各司署業務細節，因此本周六日業務報告能延期至下周（12／2）上班日來進行。

8年首調！遺贈稅級距大變動 明年贈與淨額2811萬享10%最低稅率

財政部今（28）日公告，《遺產及贈與稅》課稅級距已8年未調，因應物價累計漲幅已達法定調整標準進行修改，調整後，年度贈與淨額2811萬元、繼承淨額在5621萬元以下，都可享最低10%稅率，明年生效。

208萬戶減稅！基本生活費調高8千元 明年5月報稅適用

208萬戶報稅族減稅紅包來了！財政部今（28）日公告113年度每人基本生活所需之費用金額為新臺幣（下同）21萬元（較112年度增加8,000元），民眾於114年5月申報113年度綜合所得稅時適用。

新纖看今年比去年進步很多 明年審慎保守但不會太樂觀

新纖（1409）今日舉辦法說會，今年前3季稅後淨利為13.4億元，EPS為0.83元。總經理歐金達表示，今年比去年進步非常多，纖維稼動率達百分百、若固聚酯粒稼動率可超過9成，就能挹注明年營收成長，且戰爭影響逐漸鈍化，運費降下來，明年營運狀況不會比今年差，但川普上任仍是變數，因此明年審慎保守，但不會太樂觀。

台股盤中零股交易撮合縮短至5秒 下周起上路

證券市場於2010年10月26日推出盤中零股交易制度，實施以來，上市、櫃成交零股交易金額均有長足成長，金管會更進一步推出精進措施，於今（2024）年12月2日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒鐘，金管會統計，盤中零股交易主的標的台灣50、中型100成分股，占總體盤中零股56.8%以及19.8%。

瑞利高雄廠停止鈑金生產 土地產房轉不動產開發或出租

汽車鈑金廠瑞利（1512）總經理林維輝今（28）日召開重大訊息說明記者會指出，因汽車鈑金業務客戶訂單調減，營運產生變化，因此，董事會決議通過調整高雄廠區營運規畫，調整後原本鈑金業務將停止製造相關生產作業，原運動器材開發設計及運動用品批發業務維持不變，其餘廠區營運也不會改變。