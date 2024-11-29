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快訊／台積電跌10元至995　台股開盤下跌97點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（29日）以22202.28點開出，指數下跌96.62點，跌幅0.43％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到995元，跌幅1.0％；鴻海（2317）下跌2元至193.5元；廣達（2382）下跌2元至286元；陽明（2609）上漲1.3元來到73.8元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元。

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關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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2024-11-28 17:10

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