傳保會論壇　公平會主委：數位轉型和永續發展是未來趨勢

▲傳保會舉辦「2024傳銷經營實務與法律趨勢論壇」，公平會主委李鎂（中）也親自到場致詞。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

財團法人多層次傳銷保護基金會6日舉辦「2024傳銷經營實務與法律趨勢論壇」，主管機關公平交易委員會主委李鎂在致詞中指出，隨著政府今年對於參加契約的電子化立法通過，傳銷事業將能在數位轉型和網路行銷方面有更大的發展空間；她並直言，數位轉型和永續發展是未來產業發展的兩大趨勢，鼓勵業者需要積極擁抱變革，創造新的價值。

此次論壇吸引超過80家傳銷公司、傳銷商、律師、學者及社會人士共約200人參加，且首次以論壇方式進行，將傳銷產業帶入更廣闊的視野，聚焦時下最熱門的 ESG議題，並邀請產官學界代表共襄盛舉，共同探討傳銷產業在數位時代下的轉型與發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲傳保會舉辦「2024傳銷經營實務與法律趨勢論壇」，吸引共約200人參加。（圖／業者提供）

傳保會謝龍發董事長強調，企業在實踐ESG過程中，必須重視環境與人權責任，透過有效溝通與透明行動，將挑戰轉化為機遇。本次論壇的創新之處在於將 ESG概念深植於傳銷產業。隨著消費者對企業社會責任的重視日益提升，ESG已成為企業發展不可或缺的一環。

除了 ESG議題外，論壇也深入探討傳銷產業在數位時代下的行銷策略。隨著社群媒體的蓬勃發展，社群行銷已成為傳銷商拓展業務的重要工具，傳保會董事暨NU SKIN總裁級品牌大使林鶴洋分享在社群行銷上的成功經驗與實務案例。此外，知名自媒體導演貝克大叔也受邀分享如何透過自媒體快速裂變粉絲，並打造個人品牌以及吸引鐵粉的有效工具。

論壇的另一大亮點是對傳銷產業法律議題的深入探討。隨著傳銷與社群行銷的緊密結合，許多新的法律問題也隨之產生。大方律師事務所主持律師林天財針對傳銷結合社群所引發的法律爭議進行了深入分析，並提出相關建議。此外，中華直銷法律學會理事長吳婕華還對傳銷事業與傳銷商參與契約範本的擬定進行了探討，為產業提供實務操作指引。

此次論壇產業領袖、律師、學者齊聚一堂，共同探討傳銷產業從趨勢、商機、環境等不同面向所需要的轉型思維，與會者熱烈交流，激盪出諸多創新的想法。本論壇不僅是一場經營實務交流的盛會，更是一場產業轉型升級的催化劑，帶領產業搶先布局未來所需的競爭力。

▲財團法人多層次傳銷保護基金會舉辦「2024傳銷經營實務與法律趨勢論壇」。（圖／業者提供）