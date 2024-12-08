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ETF高息3雄超狂月配加薪表大PK　00919月領萬元成本不到百萬

▲投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／知美Jimmy

(2024年12月00919配息0.72元版本)
2024年12月2日，群益投信官網公告，00919預計配發現金股利0.72元維持新高，利用知美製作貼文當下最新的收盤價格23.79元計算，年化配息率12.11%。12月有不少高股息配息大烙賽，00929復華台灣科技優息，更是宣布腰斬再腰斬配息剩下0.05元，相較之下，00919群益台灣精選高息，可以維持高配息真的是不簡單，知美幫大家整理00919今年總共4次的實際配息，每次換算下來的年化配息率通通超過10%。

00919本次配息資訊如下：
配息金額：0.72元
最後買進日：2024年12月19日
除息日：2024年12月20日
配息日：2025年01月13日

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▲▼0056、00878、00919超狂加薪表試算。（圖／知美Jimmy授權ETtoday新聞雲刊載）

0056／00878／00919，超狂月配10萬加薪表公開！

▲▼0056、00878、00919超狂加薪表試算。（圖／知美Jimmy授權ETtoday新聞雲刊載）

0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有28.038張，總成本104萬5818元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有84.113張，總成本313萬7415元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有280.374張，總成本1045萬7951元

▲▼0056、00878、00919超狂加薪表試算。（圖／知美Jimmy授權ETtoday新聞雲刊載）

00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有54.546張，總成本121萬9104元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有163.637張，總成本365萬7287元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有545.455張，總成本1219萬0920元

▲▼0056、00878、00919超狂加薪表試算。（圖／知美Jimmy授權ETtoday新聞雲刊載）

00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有41.667張，總成本99萬1258元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有125.000張，總成本297萬3750元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有416.667張，總成本991萬2508元

＊0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算
＊最近出現大量假帳號冒充知美加你好友！
＊提醒大家：知美不會主動加你好友！
＊提醒大家：知美絕對沒有LINE群組！
＊不保證未來現金股利金額、配息不一定填息
＊歷史績效僅供參考，不保證未來獲利
＊投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控
＊粉專內容無提供任何投資買賣建議
＊投資有風險，買賣前請自行判斷

全文由《知美Jimmy》授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載

關鍵字： 008780056高息ETF知美Jimmy00919

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