台股上周強勢反彈大漲930點 法人看好12月作帳行情

台股上週強勢反彈，全週加權指數大漲930.77點或4.18%，周五集中市場指數收在23193.27點，成功收復23000點關卡。法人看好最近正值輝達（NVIDIA）GB200新AI伺服器出貨時期，台股基本面良好，12月作帳行情可期。

比特幣連結最深！00909今年報酬率破7成 稱霸274檔股債ETF

2024年接近尾聲，統計全市場272檔股債ETF，今年度報酬王由國泰數位支付服務(00909)以70%奪下冠軍寶座，其他前四名分別是第一金太空衛星（00910）、元大台灣50正2（006311）、富邦未來車（00895）及群益臺灣加權正2（00685L）。

加油等等！明起汽、柴油各降0.1元 98無鉛每公升32.1元

台灣中油公司宣布自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及0.9元。

ETF高息3雄超狂月配加薪表大PK 00919月領萬元成本不到百萬

2024年12月2日，群益投信官網公告，00919預計配發現金股利0.72元維持新高，利用知美製作貼文當下最新的收盤價格23.79元計算，年化配息率12.11%。12月有不少高股息配息大烙賽，00929復華台灣科技優息，更是宣布腰斬再腰斬配息剩下0.05元，相較之下，00919群益台灣精選高息，可以維持高配息真的是不簡單，知美幫大家整理00919今年總共4次的實際配息，每次換算下來的年化配息率通通超過10%。

ETF兩樣情！00919全年殖利率衝11％ 網哀：00929連雞排都買不起

根據證交所最新數據顯示，2024 年 ETF 最新規模已經來到 2.63 兆元的新高紀錄，2023 年底的時候是 1.47 兆元，規模等於年增近八成，這其中又屬高股ETF最受投資人的喜愛，尤其是00919、00929受益人數分別高達102萬人及92.4萬人，然而最新公布的配息政策卻是兩樣情，00929配息再度縮水令許多股民失望，00919則仍然維持在0.72元的新高水準，究竟 00919的厲害之處在哪裡？00929還有機會重返榮耀嗎？今天股編帶大家來探討探討。

銷售旺季、旗艦新機帶動 第三季智慧手機產量季增7%

根據TrendForce最新調查，2024年第三季適逢智慧手機銷售旺季，加上各大品牌接連推出旗艦新機，帶動季度生產總數季增7%，約達3.1億支，與去年同期持平。從旺季產量的角度分析，第三季的表現尚未恢復疫情前水準，顯示全球消費市場仍缺乏明確復甦動能。

SCFI連二紅 美線貨量估逐周上升、12月下旬醞釀漲價

最新一期SCFI運價指數連續2周走揚，本周上漲22.63點或1％至2256.46，美西美東線還是持續向下修正，不過跌幅收斂，業者指出，美西線仍會繼續修正，不過越接近美東罷工，貨主應會將貨逐漸移往美西，加上農曆春節將至，貨量應會逐周提升。

AI伺服器代工價格戰？電子5哥全數投入 分析師：客戶重技術

自從仁寶加入人工智慧（AI）伺服器戰局後，電子五哥代工廠全數投入相關領域。分析師指出，在AI伺服器新產品推出的初期階段，新進供應商比較有機會提升市占，但客戶考慮的不只有價格而已，還更重視技術層次和生產線韌性。

台灣人勞碌命！ 2023年總工時2020小時 39國排第6

勞動部最新國際勞動統計日前出爐，台灣去年年總工時為2020小時，較日本、韓國高，勞動部說，台灣部分工時人數比例低，若只比較全時勞工，台灣工時比日、韓低。

台、韓科技競爭對手！外媒曝兩地股市差距 政治混亂對比AI輝煌

南韓總統尹錫悅擅自宣布戒嚴，讓韓國陷入政治混亂，其股市有進一步落後於主要科技競爭對手台灣的風險，相較於台股正處於在全球人工智慧（AI）熱潮的輝煌之中。