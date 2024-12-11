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新興航運前11個月營收年增6.73%　估明年本業獲利有機會增長

▲新興航運散裝船運上半年享有好獲利。（圖／新興提供）

▲新興航運估明年本業獲利有機會增長。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導　

新興航運(2605)11月營收3.23億元，年減10.88%，月增4.87%，前11個月營收41.55億元，年增6.73%，公司方面表示，今年11月營收不如去年，主要是去年同期超大型油輪(VLCC)日租高達4.9萬美元，今年僅約3.6萬元，明年油輪市場樂觀，海岬型船運價在西非新礦場開採下頗為看好，只要大陸刺激經濟措施有成效，明年本業獲利有機會優於今年。

新興卡薩姆型船隻(Kamsarmax)11月按時租船(TC)合計營運天數天數為120天，較10月增加 25天，收入為172.5萬美元，較10月增加29.4 萬美元，較去年同期增加80.9萬美元。年初至今收入達到2,099.2萬美元，較去年同期增加 558.4萬美元。平均每日TC收入為1.44萬美元，較10月下降7百美元。

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海岬型船11月的按時租船營運天數190天，較 10月增加6天，收入為420.8萬美元，較10月增加14.5萬美元，由於去年有按程收入，較去年同期減少83.1萬美元。年初至今收入達到 4,947.8 萬美元，較去年同期減少 669.3 萬美元。平均每日TC收入為2.22萬美元，與10月持平。

超大型礦砂船(VLOC)11月的營運天數為30天，與10月持平。按程租船(VC)收入為135萬美元，較10月減少33.1萬美元，較去年同期減少
36.7萬美元。年初至今VC收入達到1,966.4萬美元，較去年同期增加 489.4萬美元。平均每日 VC收入為4.5萬美元，較10月下降1.19萬美元。

超大型油輪11月的營運天數為89天，較10月增加24天。收入為272.1萬美元，較10月增加 34.4萬美元，較去年同期減少96.5萬美元。年初至今的收入為3,884萬美元，較去年同期增加 82.2萬美元。平均每日收入為3.04萬美元，較 10月下降5,800美元。

所有船型合計的總營運天數在11月為429天，較 10月增加55天。總收入(包括TC、VC及管理服務)為1,005.8萬美元，較10月增加45.2萬美元，較去年同期減少135.3萬美元。年初至今的總收入為129.55百萬美元，較去年同期增加 460.7萬美元。

新興今年前三季營收為33.88億元，歸屬母公司淨利為12.99億元，年增292.45％，EPS為2.22元。第二季因為有處分衡山輪，處分獲利878萬美元，約2.80億台幣，貢獻EPS0.48元；另6月瑞春輪於6月由原船東行使購買權購回，處分獲利176萬美元，約5640萬台幣，貢獻EPS0.1元，明年估計會少了賣船利益。

關鍵字： 新興前11月個月營收年增6.73%明年本業增長

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