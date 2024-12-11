大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查　「謝宜容當然有霸凌」

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動部長洪申翰今（11）日召開記者會重啟勞動部北分署吳姓公務員輕生案件，針對勞發署北分署前署長謝宜容調查結果，洪申翰從3大重點調查後說明「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」，並痛陳她的高壓手段讓員工至今想到都會流淚，吳員甚至承受不合理的任務下向朋友說「不能交就自我了斷」等語，洪申翰對謝宜容管理風格直斥「荒唐」。

這次調查，與前勞長何佩珊任內調查結果出現180度大翻轉，當時何召開記者會表示查無直接霸凌證據，更指謝宜容「立意良善」挨轟下台。

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洪申翰指出，這次重啟調查委員會，「由我當召集人」，報告裡有3個關鍵問題釐清：

第1、關於謝宜容前分署長任內管理模式的狀況是什麼、有沒有造成北分署同仁實質壓迫與效應

洪申翰指出，據調查訪談，謝宜容就任以來，確實產生管理不當，她用高壓、威嚇方式管理同仁，北分署處於高度壓迫、窒息環境中，下屬不同意見用斥責怒罵態度，產生2大非常要不得的寒蟬效應：惡劣管理不合理要求不敢向上面請求修正、惡劣管理不敢走申訴管道，因為她會去查源頭。

洪申翰說：「我上任後第1個完整上班日到北分署，印象深刻，當我問『多少人上班時間被謝宜容要求在上班時間在走廊跑步』，非常多人舉手而且掉淚，我認為非常荒唐而且匪夷所思，雖然謝宜容說這不是硬性規定，她還會反覆對請假的同仁詢問請假不來跑步的理由。」、「這真的是非常匪夷所思的問題」

第2、吳姓公務員是否遭受霸凌或過勞？

洪申翰指出，職場霸凌基準，所有受訪者都肯定吳姓公務員的性格，就是負責且默默承受的人。當他接到謝宜容指派，處理AI智能，根本是一個「指派錯置」，所謂AI智能專案根本是難以達成的任務、不可能的任務。

吳姓公務員接收專案踰越業務合理且必要範圍，造成他生前莫大心理壓力和疲勞，這就是霸凌，因此「內外部委員一致認為，這就是有霸凌」。

第3、洪申翰說，經調查，內外部委員一致同意，吳姓公務員輕生，和謝宜容「當然是有關聯的」

洪申翰指出，從門禁卡紀錄和監視畫面，凌晨4、5點吳姓公務員上班，AI智能專案不能交就自我了斷，同仁訪談中我們有看到吳姓公務員確實有表達承受不了，絕對有關。

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