用AI分擔經紀人工作！永慶房產科技奪2024國際創新獎！

▲用AI分擔經紀人員工作，永慶房屋「i特助」奪2024國際創新獎！（圖／永慶房產集團提供）

房產中心／綜合報導

永慶房屋「i特助」運用AI技術，根據消費者住宅需求推薦適合的房屋，實現自動化服務的精神，減輕永慶房屋經紀人員的工作負擔、提升服務能量，雙向優化消費者、房仲的服務和工作體驗，贏得2024「國際創新獎（International Innovation Awards）」，是台灣唯一獲獎的房仲業！

永慶「i特助」獲國際認可 「人機協同」寫下房仲業AI里程碑

非營利組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）為促進企業創新生態，自2017年開始舉辦「國際創新獎（International Innovation Awards）」，表揚具有創新精神、且透過具體實踐來改變社會生活方式的傑出企業。今年共有超過200件來自世界各地的創新提案，其中永慶以「i特助」自動化服務，優化消費者的購售屋體驗、解決消費者痛點，同時降低第一線經紀人員的工作量，脫穎而出連續四年獲獎。

主辦單位指出「i特助」能用AI為消費者推薦房源，滿足消費者對效率的需求，同時消費者若需要真人服務，永慶房屋的經紀人員也能即時提供協助，保有真人服務的靈活度和精準回應。這種嶄新的「人機協同」的服務模式，樹立房仲產業的服務新典範，是永慶獲獎的主因。

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋自創立之初，便以「先誠實再成交」的精神，為消費者打造公平透明的房產交易平台。在科技幫助下，房產資訊不僅公開透明、也能提升消費者的購售屋效率、優化消費者體驗，像是推出「實境找房」、「AI智能配對系統」、「房仲聯賣平台」、「AI煥裝」、「i特助」等具體科技創新服務，獲得消費者和眾多科技獎項的肯定，未來永慶也會持續投入科技服務的創新。

▲翻轉房仲工作模式，「i特助」助經紀人員省時省力，成交還更快！

翻轉房仲工作模式 「i特助」一舉兩得 不僅提升效率更省時省力

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，傳統房仲經紀人員幫助客戶尋找適合房子，往往需要耗費大量時間，還要配合客戶時間討論調整，造成傳統房仲的高工時、長時間待命的工作模式。

但是永慶房屋持續透過科技工具的引進，提升經紀人員工作效率，早已成功翻轉傳統房仲的高工時、長時間待命的工作模式，也贏得科技房仲的美名。

最新推出的「i特助」，由AI系統根據客戶需求自動推薦房源，消費者若需要預約實地賞屋或有其他問題，再由經紀人員服務即可，再次提升經紀人員的工作效率，也幫助經紀人員留有更多時間，去處理房屋帶看、行情分析、掌握房市政策、精進專業等。讓永慶房屋的經紀人員不僅可以提供更細緻、貼近人心的專業服務，同時還能享有工作休閒兩平衡的生活。

這樣「人機協同」服務，提升不活躍客戶的實地賞屋率15%，也帶動住宅網站物件瀏覽量300萬次。數據證明，「i特助」推行後，有效幫助消費者加速找到理想房屋，提升房屋成交效率，更減輕經紀人員的工作量，創造消費者、經紀人員雙贏局面。

陳賜傑表示，永慶房屋誠實服務和科技工具，除了贏得消費者好評，也幫助經紀人員提升工作效率、促進成交機會，獲得員工高滿意度，也讓永慶的企業版圖不斷擴大，即使2024下半年房市出現明顯降溫，同業面臨倒閉潮，永慶卻能持續逆勢成長，今年更擴展11間門店，傲視市場。未來，永慶會持續打造新世代的科技服務，帶給消費者更優異的購售屋體驗，也引領台灣房仲產業的科技發展。

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