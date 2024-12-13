SCFI連3紅　美西線大漲21.5％、罷工醞釀漲價潮

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續3周走揚，本周上漲127.94點或5.67％至2384.4，其中，美西美東線止跌走揚，美西線大漲21.5％，業者指出，因農曆年節提早及關稅政策，確實造成美國線貨量有所增加，加上碼頭罷工風險逐漸升高，將有機會影響農曆年前後運價推升。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌67美元或2.21％至2963美元；地中海線每TEU小跌15美元或0.4％至3746美元；美西線每FEU（40呎櫃）大漲714美元或21.5％至4023美元；美東線每FEU上漲570美元或11.6％至5494美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者表示，目前因農曆年節提早及關稅政策，確實造成美國線貨量有所增加，再加上川普12日會見國際碼頭工人協會（ILA）工會主席，強烈表示支持工會，並反對自動化與半自動化，罷工風險逐漸升高，將有機會影響農曆年前後運價推升，以船公司目前規劃，元旦之後運價將會更進一步推高。

業者指出，歐洲線裝載率高，有小型加班船（3000T）消化堆積在新加坡的貨物，大約是因農曆年節提前，工廠將提前休假，開始持續出貨。

貨櫃三雄13日股價走揚，長榮（2603）收230元，上漲3元或1.32％，成交量逾1.3萬張；陽明（2609）收80.4元，上漲1.8元或2.29％，成交量逾9.9萬張；萬海（2615）收82.2元，上漲0.5元或0.61％，成交量逾1.5萬張。