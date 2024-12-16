新壽活化資產　信義傑仕堡再度委由晶華經營

▲信義傑仕堡再度委由晶華經營。（圖／新壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

新光金(2888)子公司新壽持續評估既有資產使用效率，致力開拓長期穩定的不動產收益，今（16）日與晶華國際酒店集團共同舉行合作儀式，宣布位於台北市信義計畫區的「新光信義傑仕堡」將委託晶華進行經營管理，並由新壽副董事長洪士琪代表交付金鑰匙予晶華酒店集團董事長潘思亮，期待透過雙方再次攜手合作，未來提供住戶更優質的五星級飯店服務，並創造穩定租金收益，為企業營運挹注新動能。

「新光信義傑仕堡」地點鄰近台北市政府、新光三越百貨商圈及台北101大樓，交通便利且生活機能完善，規劃共25層，2樓到25樓規劃了193間住房、健身中心及溫水游泳池，並設計18坪至150坪等10種不同坪數及隔間的房型，於2005年5月開幕之初，即是委託晶華集團經營管理。

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洪士琪表示，新壽投資不動產以獲取長期穩定收益為主要策略，看好晶華「品牌經營系統建立」及「人才團隊養成」的規劃，透過人員培訓、業務行銷與飯店建物加值工程，為住戶提供專業多元的全天候服務及居住品質，可望持續強化「新光信義傑仕堡」品牌形象，並吸引更多有長租需求的客戶入住，進一步提高整體出租率，推升營運績效成長。

近年新壽持續評估不動產投資運用效率，積極展開各項不動產活化作為，如盤點現有資產優化物業管理、改裝整修老舊建物軟硬體設備，以提升整體資產價值，另處分屋齡老舊、收益率不佳及整合重建不易的閒置不動產，藉此取得處分利益並降低管理成本。

同時，並規劃長期投資，針對屋齡超過30年的不動產進行危老或都更重建，希望可提升資產價格及租金收益。統計自2023至2024年底，新壽活化資產後的出租面積增加約1.5萬坪，年租金收益增加約1.65億元，今年全年收益將突破50億元。

除了活化既有的資產外，新壽也持續鎖定購入精華地段或具收益增值性的優質商用不動產，並著眼透過異業結盟拓展商業模式，未來資產增值可期。包括杭北大樓完工後，明（2025）年第4季起將為公司挹注營收，另有南港轉運站BOT案、南東大樓新建案、高雄舊總圖地上權開發案等興建中大樓，加上其他自用不動產轉列投資用，預估未來三年的租金成長率約4%~6%，租金收入可望提升至60億元。