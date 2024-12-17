海員新星2.0產官學社攜手點亮航運新未來　新星僅需付十分之一學費

▲航港局局長葉協隆在典禮上致詞，表示要透過海運業讓世界看到台灣。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

為持續推動台灣航運產業發展及培育新一代海事人才，「海員新星2.0成果發布會」於今（17）日盛大舉行，總結過去三年的計畫成果，總計培育近百名青年學子。航港局局長葉協隆指出，獲選海員新星，3個月學費7萬元，新星僅需負擔7千元。

本次發布會由交通部航港局主辦，獲得長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通、光明海運及世邦航運等7家航運公司的大力支持，海事校院代表及博幼基金會亦共襄盛舉，成為產官學社合作的成功典範。

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葉協隆於會中表示：「海員新星培育計畫是台灣航運業的重要里程碑，不僅提供年輕學子學業與就業支持，更讓來自偏鄉與弱勢的青年找到人生方向。」葉協隆局長特別感謝各界的鼎力支持，讓計畫得以順利推行並帶來廣泛影響。

▲海員新星計畫合作單位簽屬備忘錄後合影。（圖／記者張佩芬攝）

會中播放了多位參與計畫學員的分享影片，感人至深的故事展示了計畫如何協助這些年輕人改變人生軌跡。一位學員感動地說：「感謝航港局及博幼基會，讓我有一個可以精進自己的舞台，可以再次拾起夢想，擁抱大海！」

「海員新星2.0計畫」於113年進一步升級，除延續學習補助及一條龍教育就業輔導外，還特別針對國內線航商需求，積極培育年輕船員，應對日益增長的離島旅遊客輪需求。航港局期望透過這些努力，不僅為產業注入新血，也持續支持偏鄉與弱勢青年，實現公平教育與就業機會。

未來，航港局將持續深耕計畫，與航運公司及教育單位攜手，吸引更多年輕人投入航運產業，打造更蓬勃的台灣航運業，齊心協力讓「海員新星培育計畫」成為台灣航運成功的基石。