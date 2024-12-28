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蛇形刁手　從均線找AI股、金融股、多功能機器人股

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．張興華

金蛇年行情會不會如蛇行般難以捉摸？聚焦趨勢產業鎖定高成長低基期的潛力股，仍是不變的目標。《2025投資大趨勢》繼續鎖定AI、金融與多功能機器人零組件，並搭配技術線型，以長線保護線的精神，嚴選富題材、獲利好、股息殖利率高、技術指標翻多的個股，做為迎接元月行情的口袋名單。

在即將告別2024年最後一周，也將喜迎嶄新2025年的開始，綜合國內多家券商及外資法人展望新的一年，台股將延續上市櫃企業獲利佳績，以及在AI產業帶動新一輪的市場需求，加上晶圓代工龍頭台積電(2330)將持續扮演全球AI科技產業供應鏈火車頭的角色，預估明年第一季可望延續12月的多頭，呈現淡季不淡的格局。

2025首季可望淡季不淡

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上期封面故事已針對台股明年首季的短線布局詳加分析，且鎖定IC半導體、先進封裝、伺服器、雲端服務及AI ASIC等族群個股布局。本期則因美國聯準會(Fed)主席鮑爾在宣布降息一碼的同時，考量美國經濟表現趨於好轉，並暗示明年將減緩寬鬆速度，被市場解讀為明年美國降息次數將只有兩次，低於9月時公布的四次，且預計明年降息時間首次將發生在7月。

受到聯準會對降息首度出現偏鷹的態度，除了造成美股四大指數自12月18日起連續兩日下挫收黑，台股也受到美股拖累，造成12月19日、20日連續兩日加權指數共重挫658.42點，直至美股上周五(12月20日)消化完鮑爾偏鷹的降息態度，且認定未來進入降息循環的趨勢不變下，美股四大指數由黑翻紅並收漲，連帶台股12月23日受到激勵也開高走高，終場以大漲594.29點作收，一舉收復所有均線之上。

川普2.0效應元月啟動

理周投研部指出，對於台股2025年的展望，內外資法人多持樂觀的態度看待，雖然美國聯準會對降息週期減緩，但基本上降息的主軸是不變且持續的，這部分有助於資金行情的延續，同時在AI帶動相關科技產業的市場需求增溫，將促使台股上市櫃公司營收獲利可望持續增長，成長幅度預估年增至少有15%以上。此外，隨著企業獲利增長，亦可帶動國內經濟成長率呈現逐季成長趨勢，且經濟成長也將和台股加權指數成長相伴同行。

雖然市場對於台股明年發展趨勢多持正面看法，但在邁入2025年第一季的同時，全球金融市場亦將面臨川普就任後採取的多項政策，如美元升值、提高關稅、中美貿易大戰擴大、驅逐非法移民等等的不確定性經濟措施的干擾，將造成美股甚至全球金融市場的巨幅波動，台股與美股連動頗深，自然無法置身事外，難逃受波及的命運。

鎖定高殖利率金融股避險

因此，對於明年第一季操作建議，野村投信基金經理人謝文雄表示，建議抱緊長期產業基本面趨勢向上的類股及標的，勿隨市場波動起舞，會是最佳因應之道，且受惠於政策以及成長趨勢明確的族群，仍具有投資價值，所以第一季操作選股重要性大於選市。凱基證券研究部門則指出，因應台股第一季轉折的資金配置，可轉向高殖利率個股布局，讓投資人有進可攻退可守的操作選擇。

圖片來源：Pixabay

※精彩全文，詳見《理財周刊》1270期，2024.12.27出刊。

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