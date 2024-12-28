公司年底突「宣布1消息」　妹子傻眼：要開始擺爛！過來人勸快逃

▲努力付出一整年，公司卻說今年不發年終。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

2024年要走到尾聲，不少公司開始舉辦尾牙、發放年終，就有網友指出，公司昨（27）日突然宣布，今年因為業績沒答標，因此今年不發放年終，這消息讓她瞬間失去了工作的動力，處於「精神擺爛」的狀態。對此，網友認為這麼早公布不發年終，只會讓員工提早開始找新工作。

有網友在Dcard發文，「沒年終，真的很沒動力」，公司今年制定了績效激勵方案，鼓勵大家努力爭取好表現，「那時候覺得努力一把，就可以好過年」。然而，公司日前宣布整體績效未達標，年終獎金泡湯，努力彷彿成了一場空，夢想破滅的感覺令她難以接受。

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她失望表示，「我完全沒有工作動力，覺得委屈又氣憤，無法認真面對手頭上已經火燒屁股的事」，現在處於精神擺爛的狀況，但又不能表現得太明顯，「想問問大家可以怎麼調適心情，來迎接公司尾牙，年後面對主管同事，直到找到下一份為止。」

貼文曝光，網友表示這樣的老闆很多，「多的是嫌棄沒年終又不敢逃的老人」、「上一份工作發5000元年終，果斷離職」、「看開一點，外面很多都沒年終」、「我公司還固定要有人吃最差，年終直接歸零」、「理解你的心情。我司今年中秋禮金縮水25%，尾牙直接不參加。開啟履歷表吧！」

也有網友指出，「有點驚訝！還沒要放假耶…公司這麼快宣布，那大家應該都會開始投履歷找新工作了」、「沒年終還需要在意火燒屁股的事情嗎」、「我加班加到要死，結果只因為特休請完績效就被打低標，準備去當保全」、「慣老闆SOP，說公司沒賺錢，過完年直接換新車」、「打開104就對了」。