ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

月配息等於每月加薪？　兩檔人氣ETF揭投資常見迷思

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

作者：洪哲茗、邱茂恒

●精選書摘

每隔一段時間，台灣的股民總會流行起某些風潮，而這些風潮大多跟配息脫不了關係。遙想「古早」的年代，電信三雄、中鋼是股民們最愛的配息標的。後來改成流行存金融股，理由是金融股大到不能倒，又是特許行業，每年會有穩定的配息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現在，這股風潮改吹到ETF了，自從國泰投信推出季配息台灣ESG永續高股息ETF，大受市場歡迎。接著，為了提高配息頻率，許多理財YouTuber教大家自組月配息的ETF組合：購買三檔在不同月份季配息的ETF，就可以組成月月配的ETF投資組合。

當時我就預言，月配息的ETF遲早會出現。果不其然，在今（2024）年的3月，元大推出主打月配息的ETF，再加上以10元的低價發行，「感覺」比較便宜，募集時火熱到金管會都出面關切。

多年不見的朋友小花，在臉書私訊問我，他想把定存解掉去申購這檔ETF，這樣做到底好不好？
身為顧問，當然沒有辦法直接回答小花的問題，尤其對多數人來說，「好不好」的定義是「短期能不能夠賺錢？」那我想這個問題的答案，大概也只有上帝可以回答。

月配息＝每月加薪？其實是迷思
月配息真的這麼好嗎？為什麼投資人如此熱衷？這其實是人類的本能，因為人是討厭損失、規避風險的動物，會傾向先拿到獲利，所以當手中的股票有賺錢時，會想要落袋為安。配息也是一樣的概念，即使知道錢只是從左邊口袋拿出來，放到右邊口袋，還是可以產生心理的安定感。

再者，因為增加收益平準金的機制，讓這類季配息、月配息ETF，可以穩定地每季，甚至每月配息，對於投資人來說，就產生相當高的吸引力，讓人有「每月加薪」的美好錯覺。

最後，當報紙新聞、各大網紅、朋友同事都這樣做，就會更加強化，導致一窩蜂的現象。若是不想被新聞媒體搞得暈頭轉向，最終還是要回歸到理財的目的，才能解決這個問題。
我先向小花說明這件事，但是明顯感覺的到，他不是很想聽⋯⋯。

為何這些ETF可以穩定配息？
不過，你是否會好奇，台股除息旺季都在6∼9月，這些季配型、月配型ETF是怎麼辦到穩定配息的？
事實上，這些「遊戲規則」都清楚地寫在公開說明書裡，只是公開說明書通常多達上百頁，當中又穿插許多專有名詞，對於一般投資人來說，就像六法全書一樣，每一個字都看得懂，但是合在一起就看不懂了。

以下節錄國泰ESG永續高股息ETF的公開說明書：

頂尖財務顧問的48堂財商素養課（圖／幸福文化提供）

也就是說，基金公司完全可以決定分配金額。所以，只要「去年」領到的股利不要一次發完，而是分次逐季慢慢發，就可以達到穩定配息的效果。這樣的做法，大家可能都曾經在成語故事裡看過，我稍稍地做些改編：
有一群猴子，每天早上都可以領到主人的四顆果子。後來，主人改成每天早、午、晚、宵夜各發一顆，本來午餐、晚餐、宵夜都要餓肚子的猴子，就開心到暴動。

高配息≠高報酬
由於許多高配息ETF的成立時間不長，我們就拿老牌的高息ETF0056，來跟市值加權的0050比較：

頂尖財務顧問的48堂財商素養課（圖／幸福文化提供）

雖然0056的波動（標準差）確實比0050小，但是在5、10年的報酬率也輸給0050。再進一步看衡量風險／報酬比率的夏普比率（編按：或稱夏普指數，指投資者承受每一單位風險所得到的報酬），10年下來，0050的0.80是遠優於0056的0.60。也就是說，0056雖然波動較低，但是相對損失的報酬率更多。所以，配發較高的股息，並不代表較高的報酬率！

再者，為了拿到配息，我們還必須多負擔一些成本，例如：
⑴匯費：每筆15元，配息頻率增加的話，累積起來也是一筆不小的成本。
⑵健保補充費：每筆配息如果超過2萬元，就要課2.11％的健保補充費。
⑶所得稅：股利的可扣抵稅率為8.5％，所以如果所得稅率高於12％，領越多股息，隔年就要補繳越多所得稅。

配息不是不好，而是要回歸理財的目的
任何金融商品都有其特性，沒有絕對的好與壞，而是要依理財的目的來選擇。舉例來說，如果是一位沒有固定收入的退休族，透過配息來支應每月生活開銷，只要充分了解上述的配息成本以及ETF的投資內容，那麼這樣的選擇或許是可行的。

反過來說，對一位還在累積資產的年輕人，每月生活開銷由自身的薪資收入來支應，所以拿到的配息仍然是要再投資，此時拿到配息不僅要多花成本，還要再多花時間把配息投入新的標的，相對就不是一件有效率的事。

當然，要如何衡量這些ETF的績效表現，而不是單單只看配息率、報酬率，對投資人來說可能又是一件更困難的事了。若只著眼於配息，忽略自己的理財目的、現況，甚至沒有好好做功課，研究ETF的投資方式，最終結果往往就會不如預期。
通完電話後，小花簡單跟我道了謝，至於後續如何，我暫時沒有下回可以分曉了。

重點摘要
1.月配息ETF的迷思：月配息ETF雖然看似穩定且吸引人，但其配息機制並非真的創造了額外的收益，而是可能將原本的收益分次發放。投資人容易被「每月加薪」的錯覺所吸引，卻忽略了背後的機制與潛在風險。
2.高配息不代表高報酬：追求高配息的ETF，並不代表一定能獲得更高的報酬。過度強調配息，反而可能犧牲了長期績效。投資人應將目光放遠，考量整體的風險與報酬。
3.理財目的至上：選擇投資標的時，應先釐清自身的理財目標。對於退休族或需要穩定現金流的人來說，月配息ETF或許是適合的選擇。但對於年輕人或長期投資者而言，追求成長型的投資標的可能更為適當。

思考練習
■你曾經購買過股票或是基金嗎？是否曾經看過公司的年報，或是基金的公開說明書呢？
■在選擇ETF時，除了配息率外，還有哪些指標是值得關注的？

頂尖財務顧問的48堂財商素養課（圖／幸福文化提供）

★本文經幸福文化出版授權，摘自《頂尖財務顧問的48堂財商素養課》

關鍵字： ETF月配息投資理財基金

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

推薦閱讀

春節9天出勤薪資算法大公開　這4天領雙倍薪

春節9天出勤薪資算法大公開　這4天領雙倍薪

今（25）日起開始放春節9天連假，但不少勞工朋友仍需要堅守崗位，勞動部提醒，農曆除夕至大年初三都是「國定假日」，雇主若是要求勞工出勤8小時，應發給雙倍薪資，超過8小時仍要給加班費。

2025-01-25 06:00
年終獎金理財術！北富銀建議適度調整股債比例　善用定期定額

年終獎金理財術！北富銀建議適度調整股債比例　善用定期定額

年終獎金入袋，這筆財富該如何運用才能發揮最大效益？北富銀建議，理財需先理債，償還完利率較高的貸款和債務後，剩下的資金可預留三分之一因應年節紅包及家庭消費，剩餘三分之二即可依據不同族群需求及個人風險偏好來進行投資，透過合理的理財配置，讓年終獎金成為日後邁向財務自由的推手。

2025-01-25 06:30
NAND Flash廠今年重啟減產策略　研調：緩解供需失衡、穩定價格

NAND Flash廠今年重啟減產策略　研調：緩解供需失衡、穩定價格

根據TrendForce最新研究報告指出，NAND Flash產業2025年持續面臨需求疲弱、供給過剩的雙重壓力。在此背景下，除了美光率先宣布減產，Kioxia/ SanDisk、三星和SK hynix/ Solidigm也啟動相關計劃，長期可能加快供應商整併步伐。

2025-01-25 06:00
前1天剛買3盆蝴蝶蘭「盼招福滿屋」　桃園男幸運刮中頭獎200萬

前1天剛買3盆蝴蝶蘭「盼招福滿屋」　桃園男幸運刮中頭獎200萬

年假頭一天，桃園市龜山區一家彩券行有一位經常光顧的熟男幸運刮中「黃金滿屋」頭獎200萬元，據店員表示，該男透露，「前一天剛買3盆蝴蝶蘭擺在家裡，想要招福變成黃金屋」，於是她就推薦剛推出的刮刮樂「黃金滿屋」，男子隨手挑了5張，結果就刮中了頭獎。

2025-01-25 14:19
先探／台股尚勇！蛇年必旺5大產業10大個股

先探／台股尚勇！蛇年必旺5大產業10大個股

今年以來國際股市普遍上漲，台股表現暫不如去年，但是今年AI有台積電領軍，包括伺服器、機器人、AI PC等展望佳；傳產有成衣、航太好，金融獲利可望維持高檔，經濟成長率預估超過3％。加上有高配息，台股有望持續向新高推升。

2025-01-25 14:13
溫情彩券行用心待客！　台中男笑摸大金豬幸運刮中100萬

溫情彩券行用心待客！　台中男笑摸大金豬幸運刮中100萬

由一對聾啞夫妻所經營的「富家彩券行」幸運刮出「2000萬超級紅包」100萬元，據彩券行老闆娘的妹妹林小姐轉述，刮中100萬的是位中年男子，當天晚上進店後一如往常摸了櫃檯擺放一尊笑瞇瞇的招財大金豬，希望能為他帶來好運，沒想到竟中到大獎。

2025-01-25 12:55
期貨投資人注意！　春節休市期間調高保證金10%

期貨投資人注意！　春節休市期間調高保證金10%

金管會指出，期貨市場自1月23日至2月2日止休市，時間長達11日，為因應國際金融市場於休市期間可能發生價格波動，期交所於春節休市期間進行保證金調整，包括股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約，調整方式是以1月21日保證金為基礎，調高約10%。

2025-01-25 12:35
別怕新生兒被拒保不敢篩檢　保險法權威：公費篩檢免煩惱

別怕新生兒被拒保不敢篩檢　保險法權威：公費篩檢免煩惱

近期有媒體報導指出，「近五年來，新生兒罕見疾病自費篩檢人數減少三成，部分家長為了讓寶寶更容易投保終身商業保險而延遲篩檢」。對此，台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元指出，家長應了解：公費與自費篩檢在理賠上有不同規定，選擇公費較不用擔心，若增加自費，則應留意締約過程相關規範。

2025-01-25 12:00
塔塔買下和碩印度廠60%股份　傳為了清奈iPhone廠

塔塔買下和碩印度廠60%股份　傳為了清奈iPhone廠

印度塔塔電子公司24日宣布，已收購台灣代工製造商和碩的印度子公司60%股份。知情人士告訴路透社，這是為了和碩在印度南部城市清奈（Chennai）附近的iPhone製造廠。

2025-01-25 10:57
金虎爺在引路！　新北板橋30歲男子買整本幸運刮中百萬獎

金虎爺在引路！　新北板橋30歲男子買整本幸運刮中百萬獎

春節買刮刮樂試手氣，根據位於新北市板橋鈔滿彩券行表示，一名年約30歲媒體業上班族先是刮了幾張散的2000元刮刮樂，未中大獎，後來離開再次回來試手氣，霸氣決定直接買一本，憑直覺拿離自己最近的一本，幸運刮中百萬獎。

2025-01-25 10:41

讀者迴響

熱門新聞

鴻海老臣想拱郭台銘回鍋　劉揚偉直球回應

月配息等於每月加薪？　兩檔人氣ETF揭投資常見迷思

黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸

鴻家集團兩樣情！　孫公司被迫無薪假

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

永豐金併京城銀　股臨會紀念品「全家便利商店禮物卡100元」

春節9天出勤薪資算法大公開　這4天領雙倍薪

薪水不高為何還很多人搶著做？網曝5原因

勞工規劃61.2歲就想退休　44％靠老年給付及勞退來過生活

ATM領新鈔再要求「換新鈔」！奇葩理由讓行員傻眼

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366