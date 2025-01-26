月配息等於每月加薪？　兩檔人氣ETF揭投資常見迷思

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

作者：洪哲茗、邱茂恒

●精選書摘

每隔一段時間，台灣的股民總會流行起某些風潮，而這些風潮大多跟配息脫不了關係。遙想「古早」的年代，電信三雄、中鋼是股民們最愛的配息標的。後來改成流行存金融股，理由是金融股大到不能倒，又是特許行業，每年會有穩定的配息。

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現在，這股風潮改吹到ETF了，自從國泰投信推出季配息台灣ESG永續高股息ETF，大受市場歡迎。接著，為了提高配息頻率，許多理財YouTuber教大家自組月配息的ETF組合：購買三檔在不同月份季配息的ETF，就可以組成月月配的ETF投資組合。

當時我就預言，月配息的ETF遲早會出現。果不其然，在今（2024）年的3月，元大推出主打月配息的ETF，再加上以10元的低價發行，「感覺」比較便宜，募集時火熱到金管會都出面關切。

多年不見的朋友小花，在臉書私訊問我，他想把定存解掉去申購這檔ETF，這樣做到底好不好？

身為顧問，當然沒有辦法直接回答小花的問題，尤其對多數人來說，「好不好」的定義是「短期能不能夠賺錢？」那我想這個問題的答案，大概也只有上帝可以回答。

月配息＝每月加薪？其實是迷思

月配息真的這麼好嗎？為什麼投資人如此熱衷？這其實是人類的本能，因為人是討厭損失、規避風險的動物，會傾向先拿到獲利，所以當手中的股票有賺錢時，會想要落袋為安。配息也是一樣的概念，即使知道錢只是從左邊口袋拿出來，放到右邊口袋，還是可以產生心理的安定感。

再者，因為增加收益平準金的機制，讓這類季配息、月配息ETF，可以穩定地每季，甚至每月配息，對於投資人來說，就產生相當高的吸引力，讓人有「每月加薪」的美好錯覺。

最後，當報紙新聞、各大網紅、朋友同事都這樣做，就會更加強化，導致一窩蜂的現象。若是不想被新聞媒體搞得暈頭轉向，最終還是要回歸到理財的目的，才能解決這個問題。

我先向小花說明這件事，但是明顯感覺的到，他不是很想聽⋯⋯。

為何這些ETF可以穩定配息？

不過，你是否會好奇，台股除息旺季都在6∼9月，這些季配型、月配型ETF是怎麼辦到穩定配息的？

事實上，這些「遊戲規則」都清楚地寫在公開說明書裡，只是公開說明書通常多達上百頁，當中又穿插許多專有名詞，對於一般投資人來說，就像六法全書一樣，每一個字都看得懂，但是合在一起就看不懂了。

以下節錄國泰ESG永續高股息ETF的公開說明書：

也就是說，基金公司完全可以決定分配金額。所以，只要「去年」領到的股利不要一次發完，而是分次逐季慢慢發，就可以達到穩定配息的效果。這樣的做法，大家可能都曾經在成語故事裡看過，我稍稍地做些改編：

有一群猴子，每天早上都可以領到主人的四顆果子。後來，主人改成每天早、午、晚、宵夜各發一顆，本來午餐、晚餐、宵夜都要餓肚子的猴子，就開心到暴動。

高配息≠高報酬

由於許多高配息ETF的成立時間不長，我們就拿老牌的高息ETF0056，來跟市值加權的0050比較：

雖然0056的波動（標準差）確實比0050小，但是在5、10年的報酬率也輸給0050。再進一步看衡量風險／報酬比率的夏普比率（編按：或稱夏普指數，指投資者承受每一單位風險所得到的報酬），10年下來，0050的0.80是遠優於0056的0.60。也就是說，0056雖然波動較低，但是相對損失的報酬率更多。所以，配發較高的股息，並不代表較高的報酬率！

再者，為了拿到配息，我們還必須多負擔一些成本，例如：

⑴匯費：每筆15元，配息頻率增加的話，累積起來也是一筆不小的成本。

⑵健保補充費：每筆配息如果超過2萬元，就要課2.11％的健保補充費。

⑶所得稅：股利的可扣抵稅率為8.5％，所以如果所得稅率高於12％，領越多股息，隔年就要補繳越多所得稅。

配息不是不好，而是要回歸理財的目的

任何金融商品都有其特性，沒有絕對的好與壞，而是要依理財的目的來選擇。舉例來說，如果是一位沒有固定收入的退休族，透過配息來支應每月生活開銷，只要充分了解上述的配息成本以及ETF的投資內容，那麼這樣的選擇或許是可行的。

反過來說，對一位還在累積資產的年輕人，每月生活開銷由自身的薪資收入來支應，所以拿到的配息仍然是要再投資，此時拿到配息不僅要多花成本，還要再多花時間把配息投入新的標的，相對就不是一件有效率的事。

當然，要如何衡量這些ETF的績效表現，而不是單單只看配息率、報酬率，對投資人來說可能又是一件更困難的事了。若只著眼於配息，忽略自己的理財目的、現況，甚至沒有好好做功課，研究ETF的投資方式，最終結果往往就會不如預期。

通完電話後，小花簡單跟我道了謝，至於後續如何，我暫時沒有下回可以分曉了。

重點摘要

1.月配息ETF的迷思：月配息ETF雖然看似穩定且吸引人，但其配息機制並非真的創造了額外的收益，而是可能將原本的收益分次發放。投資人容易被「每月加薪」的錯覺所吸引，卻忽略了背後的機制與潛在風險。

2.高配息不代表高報酬：追求高配息的ETF，並不代表一定能獲得更高的報酬。過度強調配息，反而可能犧牲了長期績效。投資人應將目光放遠，考量整體的風險與報酬。

3.理財目的至上：選擇投資標的時，應先釐清自身的理財目標。對於退休族或需要穩定現金流的人來說，月配息ETF或許是適合的選擇。但對於年輕人或長期投資者而言，追求成長型的投資標的可能更為適當。

思考練習

■你曾經購買過股票或是基金嗎？是否曾經看過公司的年報，或是基金的公開說明書呢？

■在選擇ETF時，除了配息率外，還有哪些指標是值得關注的？

★本文經幸福文化出版授權，摘自《頂尖財務顧問的48堂財商素養課》