ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

「隱藏版」首購天堂　台中十期重劃區迎2大利多

▲▼ 台中,房市,幼兒園,土地,建商,寶佳,獵地,幼稚園,十期,北屯,葳肯幼兒園。 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯區十期重劃區，已開發20多年住宅區的規劃，生活機能完整，學區、綠覆率都完善，成為「隱藏版」首購天堂。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北屯區十期重劃區，已開發20多年，但周邊連結多個熱門重劃區，包括G0機捷特區、太平新光重劃區以及備受期待的單元13，加上住宅區的規劃，生活機能完整，學區、綠覆率都完善，成為「隱藏版」首購天堂。

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象　在地：通勤時間看熱區

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶不動產台中十期葳格加盟店店東陳書斌說：「十期重劃區有許多知名私校包含葳格、鄰近的華盛頓、常春藤，也有東山完全中學，學區完整吸引不少家長進駐，加上近幾年74號快速道路發展，過去像是機捷特區、太平新光重劃區被稱為首購天堂，但其實隱藏版首購族天堂位於十期。」

▲▼台中北屯區,南十期重劃區,街景。（圖／記者姜國輝攝）

▲十期生活機能完整，公園綠地都有完善規劃，且因鄰近大坑風景區，生活氛圍相當愜意。（圖／記者陳筱惠攝）

十期生活機能完整，公園綠地都有完善規劃，且因鄰近大坑風景區，生活氛圍相當愜意，吸引了許多首購族與準退休族移居，近期觀察換屋族也陸續出籠，帶動中古屋每坪均價站上4字頭，區域內產品多元，電梯別墅、透天、大樓都能符合購屋族需求。

陳書斌說：「便利的交通用距離換取房價，不論是西南屯的客層、甚至中科等外來人口也都仰賴74『直上直下』，成為堅強買盤，不僅如此，十期雖然本身已經發展成熟，但周邊利多卻不斷簇擁，包含鄰近太原路上的『台中市立綜合醫院』大型醫療園區即將完工，隔一條路就是即將邁進新里程的單元13、單元14重劃區。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永慶不動產台中十期葳格加盟店店東陳書斌認為限貸令與919打炒房後，部分屋主的心態願意鬆動，反而是自住客出手的好時機。（圖／業者提供）

十期擁有房價補漲的利多因素，包含新重劃區的拉抬、產業進駐利多等，陳書斌表示：「周邊首購、換屋族群都有，經過這幾年房價的漲幅，加上限貸令與919打炒房後，近期交易量不諱言受到影響，但也因此部分屋主的心態願意鬆動，反而是自住客出手的好時機。」

不過陳書斌提醒：「目前雖然銀行水位因交易量減少而相對沒有這麼緊湊，但對於換屋族來說，還是建議先賣後買，維持名下第一間房的資格，在貸款成數與利率上會比較吃香。」

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象　在地：通勤時間看熱區

關鍵字： 台中十期重劃區首購天堂生活機能房價補漲永慶區域房市永慶房市訊息永慶不動產

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

15檔台股ETF在2025年元月配息入帳，包括配息水準維持高檔的大華優利高填息30（0 0918）、群益台灣精選高息（00919）等8檔入帳日集中在1月13日，光是00918、00919兩檔就會發出逾百億資金。

2025-01-04 00:48
0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

市場上的投資理財影片或文章，大概九成以上的專家都鼓勵投資市值型ETF，只要每年歐印就能保底7%-9%，投資賺錢的想像當然是很美好，只不過還是有一些風險還是要逆風提醒你注意。

2025-01-04 00:02
慧洋自結去年稅前每股賺8.12元　今年交付2艘節能新船

慧洋自結去年稅前每股賺8.12元　今年交付2艘節能新船

慧洋（2637）公告2024年12月合併營收，單月合併營收為14.47億元，年減18.1％，自結12月單月營業利益為3.18億元，業外則受惠認列處分船舶收益，稅前盈餘則為4.99億元，自結每股稅前盈餘為0.67元；累計2024全年合併營收為203.71億元，年增19.86％，自結全年營業利益為67.95億元，稅前盈餘為60.64億元，自結每股稅前盈餘達8.12元。

2025-01-04 06:00
2025首週台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

2025首週台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

台股週五（3日）季線得而復失，指數終場漲幅收斂至0.33%、上漲76.24點，指數收在22908.3點，2025年首週週線再度翻黑，全週下跌367.38點，跌幅1.58%，平均日均量3157.81億元，外資法人表示，股投資機會將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生，看好AI仍為今年股市的動能主軸。

2025-01-04 00:02
台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

2025年1月迎來ETF除息「大旺月」，估計逾35檔將集中在本月中下旬陸續除息，但有包括兆豐洲際半導體ETF（00911）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）、台新臺灣IC設計動能ETF（00947）與富蘭克林華美臺灣 Smart ETF（00905）4檔公告不配息。

2025-01-03 15:38
中華精測第四季營收12.89億元、年增66.9% 　寫歷史單季新高

中華精測第四季營收12.89億元、年增66.9% 　寫歷史單季新高

中華精測今日公布2024年12月份營收報告，單月合併營收達4.51億元，改寫同期歷史新高紀錄，較去年同期成長 60.4％ ; 第四季締造歷史單季新高，達12.89億元，較前一季成長40.6%，較去年同期成長66.9% ; 全年合併營收達 36.05 億元，較去年同期成長 25.0% 。

2025-01-03 22:53
2024十大綠能新聞：英關煤電場、德淘汰核能、台「暫時零核」

2024十大綠能新聞：英關煤電場、德淘汰核能、台「暫時零核」

2024年幾乎可確定是有紀錄以來最熱的一年，在這個被稱為全球沸騰時代 （the era of global boiling）的氣候危機中，台灣再生能源推動聯盟（TRENA）選出2024國際及國內10大綠能新聞，掌握國內外再生能源的重要脈動，以做為下一步為氣候變遷展開行動的重要參考。

2025-01-03 22:45
強勢美元壓境　新台幣跌破32.9元、創近9年新低

強勢美元壓境　新台幣跌破32.9元、創近9年新低

美國勞動市場穩健，支撐美國聯準會後續降息腳步更謹慎的作法，2025年美元強勢開局，應聲衝破109大關，新台幣兌美元壓力山大，今天收盤收在32.917元，貶4.9分，不只貶破32.9元價位，更改寫2016年3月17日以來近9年最低價。

2025-01-03 18:25
就安基金精進規劃報告出爐！3面向6作為　洪申翰：盼用在刀口上

就安基金精進規劃報告出爐！3面向6作為　洪申翰：盼用在刀口上

勞動部就安基金運用及管理爆出爭議，勞動部長洪申翰上個月承諾，將在1個月內提出強化機制，今（3）日將就安基金管理運用精進規劃報告函送立法院，從3面向提出6項策進作為，以健全就安基金管理運用，消弭外界疑慮。

2025-01-03 18:00
世芯-KY等4公司官網同日遭駭客攻擊　均已恢復正常

世芯-KY等4公司官網同日遭駭客攻擊　均已恢復正常

四間公司今日陸續發布重訊指出官網遭受網路DDoS攻擊，包括世芯-KY（3661）、青雲（5386）、大眾控（3701）及台塑（1301）。

2025-01-03 17:50

讀者迴響

熱門新聞

桃園護理師玩刮刮樂　挑「1尾號」中百萬嗨翻

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

台彩刮刮樂年度首發鉅獻　6款新品總獎金238億創高

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

中華精測第四季營收12.89億元、年增66.9% 　寫歷史單季新高

慧洋自結去年稅前每股賺8.12元　今年交付2艘節能新船

2025首週台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366