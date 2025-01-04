「隱藏版」首購天堂　台中十期重劃區迎2大利多

▲北屯區十期重劃區，已開發20多年住宅區的規劃，生活機能完整，學區、綠覆率都完善，成為「隱藏版」首購天堂。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北屯區十期重劃區，已開發20多年，但周邊連結多個熱門重劃區，包括G0機捷特區、太平新光重劃區以及備受期待的單元13，加上住宅區的規劃，生活機能完整，學區、綠覆率都完善，成為「隱藏版」首購天堂。

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永慶不動產台中十期葳格加盟店店東陳書斌說：「十期重劃區有許多知名私校包含葳格、鄰近的華盛頓、常春藤，也有東山完全中學，學區完整吸引不少家長進駐，加上近幾年74號快速道路發展，過去像是機捷特區、太平新光重劃區被稱為首購天堂，但其實隱藏版首購族天堂位於十期。」

▲十期生活機能完整，公園綠地都有完善規劃，且因鄰近大坑風景區，生活氛圍相當愜意。（圖／記者陳筱惠攝）

十期生活機能完整，公園綠地都有完善規劃，且因鄰近大坑風景區，生活氛圍相當愜意，吸引了許多首購族與準退休族移居，近期觀察換屋族也陸續出籠，帶動中古屋每坪均價站上4字頭，區域內產品多元，電梯別墅、透天、大樓都能符合購屋族需求。

陳書斌說：「便利的交通用距離換取房價，不論是西南屯的客層、甚至中科等外來人口也都仰賴74『直上直下』，成為堅強買盤，不僅如此，十期雖然本身已經發展成熟，但周邊利多卻不斷簇擁，包含鄰近太原路上的『台中市立綜合醫院』大型醫療園區即將完工，隔一條路就是即將邁進新里程的單元13、單元14重劃區。」

▲永慶不動產台中十期葳格加盟店店東陳書斌認為限貸令與919打炒房後，部分屋主的心態願意鬆動，反而是自住客出手的好時機。（圖／業者提供）

十期擁有房價補漲的利多因素，包含新重劃區的拉抬、產業進駐利多等，陳書斌表示：「周邊首購、換屋族群都有，經過這幾年房價的漲幅，加上限貸令與919打炒房後，近期交易量不諱言受到影響，但也因此部分屋主的心態願意鬆動，反而是自住客出手的好時機。」

不過陳書斌提醒：「目前雖然銀行水位因交易量減少而相對沒有這麼緊湊，但對於換屋族來說，還是建議先賣後買，維持名下第一間房的資格，在貸款成數與利率上會比較吃香。」

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