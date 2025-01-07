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科技人搶進鄭子寮　在地曝：2500萬內透天釋出即秒殺

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲台南北區的鄭子寮重劃區，為市中心內難得低密度開發重劃區，區內公園綠地多，且街廓整齊。（圖／永慶不動產北區六甲頂西門加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

位於台南北區的鄭子寮重劃區，為市中心內難得低密度開發重劃區，區內公園綠地多，且街廓整齊，加上有北外環道路可快速連通南科，成近年的購屋熱區，不過該區釋出量相當稀少，專家表示，儘管有央行信用管制，透天在2500萬元內仍是秒殺。

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鄭子寮重劃區位於台南北區，範圍約為文賢路以東、西門路四段以西、中華北路二段以南，以及和緯路二、三段以北，1997年重劃完成後發展至今，已相當成熟。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲近年隨台南房、地價雙漲，北區陸續有建商，如遠雄、國泰、欣巴巴事業等搶進推大樓案。（圖／永慶不動產北區六甲頂西門加盟店提供）

永慶不動產北區六甲頂西門加盟店長嚴勇德表示，該區最大的特色就是街廓整齊，且重劃區內有北安公園等10幾座公園綠地，綠覆率高。

嚴勇德表示，該區之前以透天推案為大宗，目前主力為屋齡5~20年透天別墅，含電梯地坪約40坪，總價3500~4000萬元，不含電梯地坪約25坪，總價約2500萬元，因多為自住客持有，釋出量不多，因此去年Q4即使有央行祭出信用管制，透天總價2500萬元內一有釋出仍是秒殺。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲台南長輩習慣住透天，大多自住或是當包租公收租，區域以自住為主，因此鄭子寮重劃區供給量也不多。（圖／永慶不動產北區六甲頂西門加盟店提供）

另一側文賢系列的舊透天，屋齡30年上下、屋況未整理，總價約1500萬元，因是多為老台南人持有，早期房價基期低，總價約300~400萬元，嚴勇德說：「屋主早就沒有房貸，也沒有賣屋的急迫性，加上長輩習慣住透天，大多自住或是當包租公收租，因此供給量也不多。」

近年隨台南房、地價雙漲，陸續有建商如遠雄、國泰、欣巴巴事業等搶進推大樓案，屋齡多為5年內，成交價40~50萬元。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲永慶不動產北區六甲頂西門加盟店長嚴勇德表示，鄭子寮在台南房市的火熱程度一直不減。（圖／永慶不動產北區六甲頂西門加盟店提供）

也有部分屋齡約20年大樓，2房含車位總價約1000萬元，3房含車位約1500~1700萬元，因總價相對較低，只要價格不偏離區域行情太多，也是出現秒殺。

嚴勇德透露，鄭子寮重劃區兼具綠地、機能、以及交通便利性，由北外環道路可迅速連結南科，吸引不少科技人來該區購屋，未來南山台南廣場將有新光三越進駐，讓該區在台南房市的火熱程度一直不減，未來開幕後房價恐將再漲一波。

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