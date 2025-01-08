永慶推出「政大永慶租金行情地圖」　揭露六都、新竹租屋資訊

▲掌握租屋市場行情，就用永慶房仲網「政大永慶租金行情地圖」。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

圖、文／永慶房屋提供

永慶房屋與政大不動產研究中心為提供全台300萬租屋族透明的租屋資訊，合作推出「政大永慶租金行情地圖」，同時揭露「房東開價租金」、「政府已公布實際租金」，讓租屋族和房東可以快速掌握租屋市場行情。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，目前租屋市場上缺少具代表性的租金資訊平台，「政大永慶租金行情地圖」希望補足現行缺口，提供具公信力的租金行情，促進租金行情公開透明。

租金地圖提供兩種租金資訊 助民眾快速瞭解租屋市場

「政大永慶租金行情地圖」提供六都與新竹縣市的「房東開價租金」及「政府已公布實際租金」資訊，依據建築型態分類提供電梯大樓、公寓、透天厝的租金行情，進一步提供整層住家、分租套房、獨立套房的租金行情，每月也會更新租屋數據資訊，確保民眾能得到正確市場資訊。

租金地圖提供「房東開價」、「實際租金」兩種租金資訊，陳賜傑也解釋因考量出租物件條件落差大，例如獨立套房，在考量格局、方位、坪數、內部裝修和屋況等條件下，市面上幾乎不會有重複的產品，因此我們採用「房東開價」、「實際租金」建構多面向數據，讓租屋族對於市場行情有基礎認知，房東也能根據市場行情進行合理訂價，確保租金具競爭力，提升物件出租效率。

「政大永慶租金行情地圖」以四分位數顯示租金行情。將該行政區內所有租金價格，以排序第25%、第50%、第75%的租金分位數，呈現區域內租金的低中高分布情形，協助民眾掌握行政區內租金價格分布趨勢。此外，查找各區租金資訊時，網站也會提供區域內的出租物件，方便租客快速找到符合預算、條件的房屋，也提升房東物件曝光率、加速出租。

▲以四分位數顯示租金行情，讓民眾更能掌握區域內租金分布情況。

▲同時提供「房東開價」、「實際租金」兩種租金資訊，讓數據更貼合市場情況。

永慶房屋助租賃市場資訊透明化

永慶房屋作為首家揭露成交行情至門牌的業者，致力於推動不動產市場資訊公開透明，在面對租賃市場和租金行情時永慶也抱持同樣態度。陳賜傑協理強調，除協助租客和房東在租賃市場中做出更明智的決策，未來我們也將依據所蒐集的租金資訊，提供更多樣的分類方式，滿足不同租屋需求，促進租屋市場的健康發展。

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