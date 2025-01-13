長榮航連12年獲澳洲飛安肯定　奪全球最安全航空公司第7名

▲長榮航連12年獲AirlineRatings.com評選為全球前25大最安全航空公司，本次積分獲得第7名。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布最新飛航安全評比結果，長榮航（2618）連續12年榮登全球前25大最安全航空公司，於本次積分評比獲得第7名，是全球前10大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司。

長榮航總經理孫嘉明表示，長榮航開航迄今一直以捍衛飛航安全為全體員工長期的責任與使命，因此這個獎項對於每位員工而言是非常大的鼓勵與榮譽，持續秉持追求安全、絕不妥協的飛安信念，無論在飛行、客艙、維修、地面作業等各個環節秉持遵守規定、落實標準的態度，讓旅客選擇長榮航空時，能更加安心地享受舒適的飛行體驗。

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長榮航長期以「飛安只有更好，沒有最好」的態度致力於提升安全的績效，安全評比的結果除了肯定長榮航空在飛安上的努力，也鼓勵長榮航空全體員工繼續秉持最高的標準，砥礪前行，持續朝世界上最安全的航空公司目標邁進。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球近400家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司。