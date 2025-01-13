經濟部：水價並無調漲4成規劃　春節油價只跌不漲

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

市場傳出今年水電價格將會雙漲，經濟部重申，台電與台水目前並無漲價方案，水利署與台水正就相關水價結構及成本評估檢討，但並無所謂水價漲4成的方案；另經濟部也要求中油春節期間油價只跌不漲，台糖價格也維持不變。

經濟部表示，日前行政院長卓榮泰有鑑於台灣水價已31年未調整，目前時空環境及供水的成本結構均較以往大為不同，因此指示經濟部應適時檢討水價的合理性，惟水價是否調整及如何調整目前尚未定論，經濟部已責成水利署及台水公司在3個月內提出完整分析，若有調整需要，亦必須有合理的調整方案，例如是否採取分級銷售機制，落實照顧民生、穩定物價以及使用者付費等原則。

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經濟部指出，水電價格尚在研議並未調漲，為了讓民眾過個好年，已責成中油、台水及台電服務不中斷，並要求中油在春節假期連續2週（1／27及2／3）汽柴油價格採取「上漲不調、下跌調」原則辦理，至114年2月底的民生用天然氣價格及桶裝瓦斯價格亦將維持不調漲。此外，民眾春節期間至中油直營站洗車，也維持優惠價不調漲。

經濟部強調，為了穩定民生物價，也責成台糖民生用小包砂糖維持每公斤36元，沙拉油3公升小包裝建議零售價每瓶也維持169元不變，滿足一般家庭日常生活所需，並承諾在今年2月底前均不調漲，且在台糖公司自有通路設平價專區，歡迎消費者可以前往選購。