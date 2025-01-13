中信銀2024年刷卡金額突破9300億元　宣告穩坐刷卡王

▲信用卡示意照。（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）子公司中信銀今（13）日公告2024年12月信用卡刷卡金額達721.18億元，2024年度累積消費金額突破9300億元，穩居「刷卡王」寶座；中國信託銀行的信用卡流通卡數、有效卡數及包含簽帳與預借現金手續費、循環信用利息的三大收入，皆維持市場第一，寫下「刷卡王」、「流通卡王」及「收入王」三冠王佳績。

由於主管機關規定各銀行揭露前一月信用卡財務業務數據期限在各月15日以前，5大發卡行中僅中信銀提前針對2024年全年業績「放榜」，包括國泰世華銀、台新銀、台北富邦銀與玉山銀皆未揭曉2024年全年詳細數字，僅北富銀提前透露逾6000億元，不過由於中信銀近來積極搶攻信用卡商機，光是2024年12月的刷卡金額就是多家小銀行全年度的累計總和，2024年累計刷出9302億元的成績難被超車，業界普遍預期「卡王」地位難以動搖。

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中信銀表示，公司以提供全客群完整支付服務為己任，去（2024）年刷新台灣支付業務紀錄，信用卡累計消費金額達8,053億元、簽帳金融卡累積消費金額達1249億元，雙雙位居市場第一。

若單看2024年度累積消費金額為9302億元，穩居「刷卡王」寶座；中國信託銀行的信用卡流通卡數、有效卡數及包含簽帳與預借現金手續費、循環信用利息的三大收入，皆維持市場第一，寫下「刷卡王」、「流通卡王」及「收入王」三冠王佳績。

中信銀觀察卡友持卡情況則發現，持卡年資在5年以下的新卡友消費佔比近四成，顯示出中信卡多款的選擇及服務獲得新一代消費者的支持。

為感謝廣大中信卡友，中信銀自2025年2月起，於台北松山機場推出獨家專屬貴賓室服務，中信鼎極卡友可在環亞貴賓室專屬空間享用餐飲服務，提升中信卡友貴賓禮遇品質。