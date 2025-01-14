台電公司拜會全國船聯會　說明基港LNG接收站不至於影響港口安全

▲台電說明在基隆港設LNG接收站不致於影響客貨安全。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

近來各界關切台電公司推動協和電廠更新改建計畫案當中在基隆港興建第四座LNG天然氣接收站(以下簡稱四接)，而基隆在地之航港界對於其影響港口安全有疑慮，台電公司人員近日特別拜會中華民國輪船商業同業公會全國聯合會，說明經真時操船模擬、水工模擬實驗結果等，不至於影響港口安全。

台電解說四接係為兼顧國內經濟發展及台灣北部供電平衡，是北北基穩定供電之關鍵、對生態環境保護之努力及基隆港營運之影響，因此在航安無顧慮下，該會對此電源開發案持正面開放立場。

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該會會員的海運業務遍佈全球，也是基隆港最主要之港埠使用者，高度重視船舶營運各環節之安全性，依台電目前所提出委託國立台灣海洋大學完成的真時操船模擬、水工模擬實驗結果，並經台灣港務公司召開之第三方驗證會議分別接受基隆引水人與第三方驗證委員之專業建議並完成重做模擬，期使未來四接設在基隆港港嘴不至於影響現有客、貨輪進出及港口航行安全。

此外以目前國際商港現況於港嘴設置LNG接收站，例如荷蘭鹿特丹港、法國敦克爾克港、日本茨城日立港等皆有國際先例，迄今國際間天然氣儲槽未有發生爆炸案例，因此在航安無顧慮下，該會對此電源開發案持正面開放立場，但仍期許台電公司未來能與港務相關單位密切合作，完善基隆港管理工作。

在節能減碳的考量下，各類型船舶使用天然氣作為替代燃料已成未來趨勢，若四接在基隆港興建，建議政府及相關機構應進一步考量，為國籍航運業者提供更多機會與服務。