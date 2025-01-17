SCFI連2黑！美東線跌逾9％　業者曝3大原因

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續2周走跌，本周下跌159.86點或7％至2130.82，其中，美西線下跌逾9％，業者指出，下周可能還會持續下跌，主要是因為美東不罷工、船公司多收貨、川普上任新變數等3大變數。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌161美元或6.6％至2279美元；地中海線每TEU下跌150美元或4.3％至3327美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌450美元或9.6％至4232美元；美東線每FEU下跌269美元或4.3％至5960美元。

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業者指出，價格下降主要有3個原因，第一是碼頭工人不再罷工，第二是現在艙位都滿艙，所以船公司每年在過年前都會逐周降低價格，以優惠價格去多收一點願意等艙位的貨，就是可以接受被甩貨，這樣船公司收的囤貨，可以在春節期間去消化，一直到過年後，去補工廠未復工前的貨源。

至於第三個因素，就是美國新總統川普將在1月20日正式上任，他即將發表演說，牽涉到很多新的政策，充滿很多不確定因素，因此下周價格有可能還會再往下變動。

貨櫃三雄17日股價漲跌互見，長榮（2603）收202.5元，上漲0.5元或0.24％，成交量逾1.1萬張，三大法人買超1259張；陽明（2609）收68.8元，下跌1元或1.43％，成交量逾3.3萬張，三大法人賣超1423張；萬海（2615）收76.6元，上漲0.2元或0.26％，成交量近8700張，三大法人買超1338張。