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投信：開盤日紅盤機率高　宜提前卡位市值型ETF

▲▼ AI,人工智慧。（示意圖／路透）

▲AI成長，帶動半導體市場規模突破1兆美元。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

上周台積電（2330）法說會指出，今年資本支出將達380-420億美元，年增28至41%，將續創歷史新高，激勵股價上揚。國泰投信表示，根據近15年資料的顯示，台股年前封關日及年後開盤首日紅盤機率高，建議投資人可先卡位市值型ETF，台廠受惠AI應用需求，預估2030年全球半導體市場規模將突破1兆美元，台灣半導體供應鏈將受惠接下來的半導體發展商機，AI相關高成長動能之族群有望支撐台股後市表現，

國泰投信投資長鄭立誠表示，統計2010年至2024年台股封關日數據，除了2022年、2016年，其餘年份封關日都是紅盤；而年後第一天的開盤日，除了2020年及2017年，其他年份也是紅盤。觀察市場景氣訊號，AI需求暢旺，承接2024年底的外銷旺季，台灣景氣維持成長態勢，截至2024年11月景氣對策信號，連續三個月呈現黃紅燈；而觀察景氣指標製造業PMI與非製造業NMI，可以發現皆位於景氣榮枯線50以上，非製造業NMI更是連續第26個月維持擴張。由於AI及科技新品商機持續熱絡，2024年出口較去年同期增加426.5億美元，增幅達9.9%，其中又以資通與視聽產品增加491.5億美元，增幅達59%增加最多，代表AI訂單拉貨明顯，也同步帶動主計總處預估2025年經濟成長率將達3.3%，高於近10年平均3.2%，看好產業向上趨勢。

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國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇指出，半導體市場即將破兆元，預估台股企業獲利將達雙位數，隨AI快速發展，經濟部預估2030年全球半導體市場規模將突破1兆美元，2023年至2030年年均成長率為10%；台灣半導體廠商提供一條龍服務，從IC設計、晶圓代工到IC封測都有專責的廠商負責，將受惠接下來的半導體發展商機。外資券商預估至2030年雲端AI市場的年複合成長率將達34%，預估ASIC市佔率將達到15%。除了美系晶片大廠博通、邁威爾之外，台系業者也積極尋找卡位契機，紛紛角逐ASIC商機。

此外，根據專業機構IBES亦預估，今年台股企業獲利年增率將逾15%，其中電子產業為成長關鍵引擎，企業獲利年增率將逾27%，AI相關高成長動能之族群有望支撐台股後市表現，投資人透過市值型的ETF提前卡位，掌握台股上攻動能，00922為新一代的市值型ETF，台積電就占比三成、半導體電子業則高達六成，還有近二成的金融類股，股價不到22元，價格親民，讓小股民也能較好入手。
 


 

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