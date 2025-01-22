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你對工作滿意嗎？37％勞工加班　25％下班還接到主管交辦工作

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部為了解勞工工作狀況、對工作環境感受及職涯規劃等情形，辦理「勞工生活及就業狀況調查」，最新報告顯示，有75％勞工對整體工作感到滿意，近37％近一年有加班，有25.5％勞工曾在下班後接獲服務單位以通訊方式交辦工作，且有近10％立刻執行。

根據勞動部調查，113年勞工對整體工作感到滿意的比率為74.6%，感到普通者占22.6%，感到不滿意者占2.8%。對整體工作感到滿意者各項目滿意比率，以「性別平等工作」97.5%最高，其次為「主管對員工的關切與照顧」94.5%，「同事間的相處與友誼」94.4%居第三；對整體工作感到不滿意者各項目不滿意比率，以「人事考核升遷制度」77.2%居首，其次為「工資」64.8%，「員工教育訓練」55.1%居第三。

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調查顯示，勞工近一年有加班者占36.6%，較112年調查下降4.6個百分點，其中有延長工時者平均每月延長工時為14.7小時，有領到加班費或換取補休者占85.3%，較112年上升0.7個百分點。

此外，勞工近一年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊方式交辦工作占25.5%，較112年上升1個百分點；接獲交辦且當下即執行工作者占9.5%，執行工作地點回服務單位者占3.2%，在非服務單位執行占7.5%，其中後者平均每月實際執行工作時數為3.1小時。

另外，在不改變每週工作時數下，勞工希望工作型態以週休2日之「每週工作5天，上下班採彈性時間」及「每週工作5天，上下班時間固定」分占46.5%及41.8%較高，「增加每日工作時數，減少每週工作天數」(如週休3日每日工作10小時)占10.3%，以25~34歲及35~44歲年齡層均占逾1成較高，「減少每日工作時數，增加每週工作天數」(如週休1日每日工作6-7小時)則占1.5%。女性希望「每週工作5天，上下班採彈性時間」較男性高3個百分點，男性「每週工作5天，上下班時間固定」則較女性高2.9個百分點。

關鍵字： 勞動部勞工調查工作狀況滿意度加班

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