勞動部預算確定遭砍7500萬　產檢假、勞保經費等影響千萬勞工

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）



記者廖婕妤／台北報導

藍白聯手刪減總預算，勞動部指出，原本預計被刪減的公務預算金額將近8000萬，目前確定被刪減的總金額約7500萬，詳細被刪減和凍結的數字正在精算中，並列出預算被砍的4大衝擊。

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勞動部表示，第一是「新手爸媽及微小企業權益將受衝擊」，產檢假、陪產檢假、陪產假的薪資補助被刪減800萬元，被凍結近2000萬元，將影響新手爸媽與微小企業權益。

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第二，「勞動力發展署400多名第一線人員薪資面臨發放困難」，勞動力發展署的業務費、一般行政科目被刪減共4576.2萬元，被凍結1億1170.4萬元，這些經費將影響400多名一線同仁，包含就業服務員、公務人員、技工、工友薪資發放。

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第三，「基本行政工作將受衝擊」，勞動部本部基本行政工作預算被刪1055萬元，影響大樓消防、電梯定期維修保養、水電費、公文收發系統、勞工申訴系統基本維持，今年6月以後都有困難。

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第四，「媒體宣傳費用遭大量刪除」，勞保局、職安署推廣政策之宣傳經費遭刪除60％，如勞工紓困貸款、職業災害保險、勞工保險、失業給付、生育給付如何申請、營造防災宣導、起重吊掛危害預防宣導、堆高機危害預防宣導，各式宣導管道將大受影響，影響一千萬名勞工、社會大眾了解政策。

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勞動部指出，在1／18說明預算遭刪減近8000萬，將有5大負面影響後，陸續受到社會各界關注，也謝謝許多工會也站出來，為勞工朋友發聲，有部分委員聽進去各界建議。

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所以，原本預計被刪減的公務預算金額將近8000萬，目前勞動部確定被刪減的總金額約7500萬，詳細被刪減和凍結的數字正在精算中。

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勞動部的公務預算真的都是攸關一般勞工的民生，對於這樣的結果，真的相當遺憾；未來勞動部也將持續為勞工的權益繼續努力，並與朝野立委持續溝通。也懇請社會各界支持勞動部。