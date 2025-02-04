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拚櫃量與減碳　港公司提高貨櫃增量獎勵、鼓勵外商使用藍色公路

▲「114年度行銷獎勵方案」已公告實施並受理申請。（圖／港務公司提供）

▲「114年度行銷獎勵方案」已公告實施並受理申請。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

港務公司推出「114年度行銷獎勵方案」，今年除提高「貨櫃增量獎勵」及「藍色公路獎勵」單位獎金，因應海運聯盟重組及高雄港洲際貨櫃中心聯外交通壅塞問題，新增「新闢航線獎勵」及「洲際貨櫃碼頭雙靠獎勵」，盼吸引更多航線到靠、降低陸運負擔，同時鼓勵航商採用更具高效環保的運輸模式，促進港口永續發展。

港務公司說明，114年獎勵包含「貨櫃增量獎勵」、「新闢航線獎勵」、「藍色公路獎勵」及「高雄港洲際貨櫃碼頭雙靠獎勵」等多項措施，可分為貨櫃增量及航港減碳等兩大主軸，增量部分，高雄港整體貨櫃量目標至少提升3%，但因進出口貿易量尚未有明顯復甦現象，成長動能將聚焦於轉口。

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加上今年地中海與馬士基航運組成的2M聯盟解散、馬士基與赫伯羅德另合組雙子星聯盟(Gemini)等航運情勢變化，港務公司看準聯盟航商重新佈署航線時機，提高貨櫃增量獎勵單價，並推出新闢航線獎勵，以吸引聯盟新航線掛靠高雄港及進行轉口作業。

航港減碳部分，自102年起每年實施藍色公路獎勵，鼓勵業者以藍色公路運輸作為減碳措施，目前除了國籍航商經營2條國內固定航線外，外籍航商均以國際航線空艙便載方式承運，113年藍色公路貨櫃裝卸量達130萬箱(20呎櫃)。

為進一步鼓勵航商多利用藍色公路，減少陸路貨櫃車南北往返造成的碳排，今年藍色公路獎勵單價提高，且考量外籍航商採租用艙位方式進行轉運，獎勵對象由船舶運送人調整為貨櫃擁有者(Box operator)，希望鼓勵更多航商使用藍色公路，共同為推動臺灣港群綠色轉型盡一份心力。

此外，因應高雄港第六、七貨櫃中心啟用後，沿海路受貨櫃車專用車道施工影響致沿線交通壅塞，港務公司編列8千萬元預算辦理「高雄港洲際貨櫃碼頭雙靠獎勵」，鼓勵航商以海運運輸方式，取代原本以陸拖方式行經沿海路往返洲際貨櫃中心與其他貨櫃中心間貨櫃，期在國道七號及貨櫃車專用道建成前，有效分流沿海路貨櫃車流量，減少對市區交通的壓力，秉持港務公司與航港產業生態圈共好的理念，攜手航商業者共同促進港市發展。

港務公司強調， 114年行銷獎勵方案中，藍色公路等與多項綠色相關獎勵措施占總獎勵預算超過5成，除積極打拚櫃量成長，也希帶動國內航運產業的綠色轉型，對台灣整體的減碳目標期望做出貢獻。「114年度行銷獎勵方案」歡迎航港產者至該公司「行銷獎勵方案申請平台」（網址：https://incentives.twport.com.tw/）申請。

關鍵字： 拚櫃量減碳貨櫃增量獎勵藍色公路

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