SCFI連4黑！歐洲線跌16％　美國線目前穩定

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續4周走跌，本周下跌148.8點或7.3％至1896.65，其中，歐洲線下跌16％最多，業者指出，主要是因歐洲船比較大，過年後貨比較少，所以下半個月會再調整價錢。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌342美元或16％至1805美元；地中海線每TEU下跌171美元或5.3％至3036美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌184美元或4.5％至3932美元；美東線每FEU下跌286美元或5％至5490美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者指出，因為年前屯貨加空班，美國線目前還算是穩定，美西線每FEU價格約為3400美元，2／14特價有機會降到3000美元；美東線每FEU價格約4800美元。歐洲線因為船比較大，目前過年後貨比較少，所以下半個月會再調整價錢，預計落在2600美元左右，價格應該可以延續到月底。

貨櫃三雄7日股價收紅，長榮（2603）收每股206元，上漲1元或0.48％，成交量逾1.1萬張；陽明（2609）收67.4元，上漲0.4元或0.59％，成交量近1.3萬張；萬海（2615）收75.1元，上漲0.5元或0.67％，成交量近5300張。